Grupo Mateus conversa com rede cearense Frangolândia

Atenção! Três fontes do comércio varejista — duas de Fortaleza e uma de São Luís — informaram na tarde desta quarta-feira (13) a esta coluna que diretores da rede supermercadista Mateus, com sede na capital maranhense e com lojas em várias capitais e cidades do Norte e Nordeste, inclusive no Ceará – estão em tratativas com os sócios da rede cearense Frangolândia.

As três fontes revelaram que o grupo Mateus quer comprar a rede Frangolândia, com o que realizaria seu plano estratégico de ocupar lugar destaque no varejo do Ceará.

Fala-se que o negócio chegaria a R$ 1 bilhão.

Esta coluna conversou com os sócios e diretores do Frangolância — Antônio Júnior e José Ximenes — que negaram qualquer entendimento com diretores do Grupo Mateus. "Eles nunca nos procuraram", disse Antônio Júnior, que, entusiasmado com o sucesso de sua empresa, anuncia para os próximos dias a inauguração de uma seguda loja do Frangolândia com a bandeira Mega Atacarejo, na cidade de Pacajus (a primera já funciona há alguns anos em Messejana). Ele adiantou, ainda, que inaugurará, neste ano, uma loja na cidade de Trairi.

Em outubro do ano passado, o Grupo Mateus - uma das maiores redes brasileiras de supermercados - fez um IPO na B3, onde levantou R$ 4,5 bilhões, pelo que está super capitalizado e busca expandir suas atividades na região Nordeste, tendo o Ceará como porta de entrada.

Os maranhenses já têm lojas nas cidades cearenses de Sobral e Tianguá.

A fonte desta coluna no Maranhão tem ligação direta e estreita com a direção do Grupo Mateus. Ela revelou que, “por enquanto, há indícios de que isso poderá acontecer, mas nada foi fechado, ainda”.

Em Fortaleza, diretores de redes cearenses de supermercados confirmam que há especulação em torno do interesse do Grupo Mateus em adquirir uma rede varejista, mas não sabem mais do que isso.

No dia 13 de março deste ano, esta coluna informou, com base em fontes maranhenses, que o Grupo Mateus tinha plano de comprar uma rede varejista do Ceará. Na época, a rede citada foi a do Supermercado Cometa.

Fundado em 1979, em Fortaleza, o Frangolândia tem hoje 16 lojas e dá emprego direto a 2 mil pessoas.