Grupo Kora, que adquiriu Hospital São Mateus, compra a Otoclínica

Atenção! Por R$248 milhões, a Kora Saúde comprou a rede Otoclínica, de Fortaleza.

A Kora é a mesma empresa que adquiriu, há dois meses, o Hospital São Mateus e, no início deste ano, a Gastroclínica.

Elias Leal, diretor e sócio da Kora Saúde, mantém o olho na rede hospitalar de Fortaleza e já anunciou que há espaço pare crescer ainda mais no Ceará.

Para o consultor empresarial Geraldo Luciano Matos Júnior, o negócio representa a consolidação de uma tendência: grandes grupos privados da área de saúde, capitalizados via Bolsa B3, estão assumindo o controle das redes regionais de hospitais.

"É o que se observa no país inteiro", diz Geraldo Luciano.

Em Fato Relevante dovulgado nesta segunda-feira, o Grupo Kora informa que serão pagos R$140,0 milhões à vista, na data de fechamento; R$ 79 milhões ao longo dos próximos seis anos; e R$ 29,0 milhões por meio de troca de ações das participações da companhia nos Hospitais Gastroclinica e Hospital São Mateus - ambos localizados em Fortaleza -, que estão sendo incorporados ao Grupo OTO.

O documento esclarece que o contrato de compra e venda de quotas, além da aquisição, forma uma sociedade com acionistas fundadores do Grupo OTO na operação de todas as atividades da companhia no Ceará.

Esta coluna apurou que Vuctor Moreira, filho do fundador do Grupo OTO, será o CEO das operações da Kora no Ceará. A marca OTO será preservada.