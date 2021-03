Grupo cearense Servnac contrata consultoria de Geraldo Luciano

Especializado em segurança armada, terceirização de mão de obra e rastreamento de veículos, o grupo cearense Servnac anunciou nesta sexta-feira que contratou os serviços da Unique Cunsultoria Empresarial, pilotada pelo consultor Geraldo Luciano Matos Júnior.

Objetivo do contrato: conduzir um projeto de melhoria da governança corporativa e de expansão da Servnac.

Para o líder do Conselho Administrativo e fundador do grupo Servnac, Vicente Araújo Júnior, esta é uma nova etapa no processo de evolução de sua empresa.

“Temos presença no Nordeste, chegamos recentemente ao mercado de São Paulo e vamos nos preparar da melhor forma para sermos ainda mais eficientes dentro de uma realidade que exige dedicação e inovação”, disse ele, justificando a contratação da consultoria.