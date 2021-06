Granito denuncia fraude na indústria de cerâmica

Um granito nunca será uma cerâmica pela simples e elementar razão: é uma matéria mineral sólida, criada pela natureza divina, enquanto a outra é um produto humano, saído dos fornos da indústria que produz, sob altas temperaturas, artefatos que têm a argila como matéria prima.

Este proêmio é só para agravar a contundente denúncia do presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará (Simagran), Carlos Rubens Alencar, que acusa a indústria ceramista brasileira de – copiando o mau exemplo de sua similar sueca – “estar dando aos seus produtos, que imitam a pedra natural, o título genérico de ‘Granitkeramik’, que significa Granito de Cerâmica ou Cerâmica de Granito”, um caso nítido de fraude.

Segundo Carlos Rubens, cresce a “desfaçatez com que o setor da pedra natural vem sendo usurpado por várias e importantes empresas do segmento de revestimentos internos e externos em todo o mundo”.

Ele cita o caso da empresa sueca Bicmate para remeter ao que acontece hoje na indústria brasileira de cerâmica. Eis seu depoimento:

“No caso do Brasil, as coisas estão ganhando contornos abusivos, de evidente má fé e desrespeito aos consumidores, pois há empresas que vêm lançando linhas, em pleno 2021, na tentativa de induzir os consumidores ao erro, pois ressaltam qualidades de produtos naturais (mármores, granitos e quartzitos), em seus produtos cerâmicos. Não suficiente isto, ainda se apropriam dos nomes das pedras naturais para dar título à linha desses produtos, por exemplo: Porcelanatos Quartzites.”

O presidente do Simagran-Ceará não deixa dúvida sobre a gravidade do que está expondo. E prossegue:

“Ora, os porcelanatos nos termos da ABNT NBR 15463:2013 estão definidos como ‘placas cerâmicas compostas por argila, feldspato e outras matérias-primas inorgânicas, conformadas por extrusão, prensagem ou outros processos, podendo ser esmaltadas ou não esmaltadas, polidas ou naturais, retificadas ou não retificadas.

“Com base na definição técnica e de óbvio conhecimento das indústrias de produtos cerâmicos, como querer confundir os profissionais de arquitetura, decoração e sobretudo os consumidores finais afirmando as vantagens dos Quartzitos que é um produto natural, e vincular a designação de Quartzitos a uma linha de porcelanatos que é um material cerâmico?

“Por que se apropriar das terminologias comerciais já caracterizadas e utilizadas pelos produtores de pedras naturais como os Quartzitos Mont Blanc, Taj Mahal e o Granito Branco Siena?

“Estamos diante da mesma situação descrita no caso da Suécia, pois aqui no Brasil a empresa deu aos seus produtos – que imitam na sua feição esmaltada os desenhos e as cores das pedras naturais – o título genérico de ‘Quartzites’”.

Respaldado pelos seus colegas empresários do Instituto Brasileiro de Rochas Ornamentais, Carlos Rubens Alencar conclui em tom claramente desafiador:

“A atitude de uma empresa de revestimentos cerâmicos de buscar confundir os especificadores e os consumidores, ao anunciar que ‘lançou a Quartzites, linha de porcelanato com os mais belos exemplares da riqueza mineral do Brasil’, possivelmente se insere no campo do dolo ou, como se diz popularmente, pegar carona, ou ainda vender gato por lebre, e é o momento de o setor da pedra natural buscar esclarecer os seus clientes de que os seus produtos são os únicos naturais e resultantes de grandes investimentos e de um árduo trabalho de pesquisa e exploração mineral.”

Repetindo: granito é uma pedra, um monolito, obra da natureza. A cerâmica é produto manufaturado.

EM TESTES A FÁBRICA DE LEITE EM PÓ DA BETÂNIA

Está pronta e entrou em fase de teste a grande e moderna fábrica de leite em pó que o Grupo Betânia Lácteos, cujo CEO é o jovem empresário Bruno Girão, construiu em Morada Nova, onde a empresa tem em operação um complexo industrial de beneficiamento de leite.



Por enquanto, os testes dos equipamentos e das máquinas da nova fábrica da Betânia estão registrando excelentes resultados.

“Estamos ajustando os processos de produção para a inspeção do Ministério da Agricultura, só após o que a fábrica passará a operar. Em algumas semanas, nosso novo produto estará nos supermercados e em outros milhares de pontos de venda”, diz Luiz Girão, fundador da Betânia e um agropecuarista apaixonado pelo que faz.

A Betânia Lácteos é a líder do mercado de lacticínios na região Nordeste, com seis fábricas e 12 centros de distribuição no Ceará, Pernambuco, Sergipe e Bahia.

A empresa tem mais de dois mil funcionários e processa um milhão de litros de litro por dia fornecidos por 3,5 mil produtores, 90% dos quais de pequeno porte.

CARNE À BASE DE PLANTAS

Atenção! O Ministério da Agricultura abriu por 90 dias uma Tomada Pública de Subsídios, cujo objetivo é promover uma discussão ampla que permita a melhor regulação dos produtos processados de origem vegetal análogos a produtos de origem animal, também chamados de “plant based” (à base de plantas).

É algo que vários países – EUA e Israel, por exemplo – já desenvolvem, produzindo, entre outras coisas, carne à base de vegetais.

O Ministério da Agricultura quer receber opiniões da academia, de empresas da agropecuária, de técnicos e de pessoas interessadas nessa novidade tecnológica que, nos próximos cinco anos, acrescentará novas opções de consumo.

A consolidação das sugestões será feita pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério.

AÇUDE ATALHO LIBERA ÁGUA EM BREJO SANTO

Construído em 2001, o açude Atalho, que barra o rio dos Porcos em Brejo Santo, no Sul cearense, voltou a liberar água para os agropecuaristas.

A liberação foi resultado de uma ação conjunta da direção do Encontro dos Produtores Rurais do Ceará (Eproce), liderado pelo agropecuarista Amílcar Silveira, e pela pecuarista Candice Rangel, integrante da diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu e líder do setor na região do Cariri.

A delegação cearense esteve pessoalmente, na semana passada, com os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Agricultura, Tereza Cristina, que acataram o pedido de Candice Rangel e Amílcar Silveira, autorizando a liberação da água do Atalho, que já abastece as propriedades rurais de Brejo Santo e municípios banhados pelo riacho dos Porcos.

CAGECE ACUSA FORTE ALTA DE PREÇO DE MATERIAIS

Informa o presidente da Cagece, Neuri Freitas: os preços de materiais utilizados pela empresa nos seus projetos de ampliação das redes de água e esgotamento sanitário tiveram, nos últimos 12 meses, aumentos que variaram de 30% a 100%.

Ele cita o PVC e o aço entre esses itens cujos preços se elevaram, o que chega a inviabilizar, mesmo, a execução de alguns projetos.

A disparada do dólar e o aumento assustador desses materiais foram, também, causa da decisão da Cagece de adiar o seu IPO – lançamento inicial de ações na Bolsa de Valores – para melhor oportunidade.

SUPERMERCADOS: A CONCORRÊNCIA

Segue firme a concorrência na área do varejo supermercadista.

Um exemplo dessa disputa está na esquina das avenidas Barão de Studart e Júlio Ventura, em Fortaleza.

De um lado, está a recentemente aberta loja do Mercadinhos São Luiz; do outro, uma da rede Pão de Açúcar.

Quatrocentos metros a Leste, na Tibúrcio Cavalcante, opera uma bela unidade do Cometa Supermercados, que tem lojinhas e até uma filial de rede de ginástica muito frequentada.

Ao Sul do Cometa, na esquina da Joaquim Nabuco com a Avenida Santos Dumont, funciona uma loja da rede Frangolândia.

O importante é que há demanda para tanta oferta.

SEFAZ VOLTA A ATENDER PESSOALMENTE

Será retomado hoje o serviço de atendimento presencial na Secretaria da Fazenda, que estava suspenso desde março passado.



Segundo a Sefaz, a partir desta segunda-feira, 14, estão disponíveis para atendimento presencial os seguintes serviços:

Devolução de Documentos Fiscais em branco; entrega de documentos para atender intimação; Inclusão de DIDF; dúvidas relativas ao monitoramento eletrônico e fiscal; entrega de Selos Fiscais; parcelamento e dúvidas relacionadas ao lançamento do crédito tributário do ITCD; Impugnação de Auto de Infração; atendimento a sócios de empresas/representantes legais e contador; solicitação de Isenção de IPVA/ICMS para portador de necessidades especiais.

Agora, atenção para o aviso da burocracia:

“No dia e horário marcados, será necessário apresentar a senha do agendamento e um documento oficial de identificação com foto”, adverte a Sefaz.

CHINA RESPONDE AO G7

Sábado, o presidente dos EUA, Joe Biden, e seus colegas do G7 acertaram o lançamento do programa de infraestrutura “construir melhor para o mundo” com o objetivo de fazer frente ao projeto Roda Seda, do governo da China.

Nesta segunda-feira, 14, o governo chinês, por meio de nota lida pelo porta-voz de sua embaixada em Londres, respondeu, afirmando que o tempo em que decisões globais eram ditadas por um pequeno grupo há muito acabou.

“Só há um sistema e uma ordem internacional no mundo, a que tem as Nações Unidas no seu núcleo", diz a nota chinesa, que acrescenta:

“Sempre acreditámos que os países, grandes ou pequenos, fortes ou fracos, fortes ou ricos, são iguais, e os assuntos mundiais devem ser geridos consultando todos os países".

É só mais um capítulo das sempre difíceis relações cos EUA com a China.

Apesar disso, as bolsas europeias operam em alta hoje. Odólar também sobe. O do tipo Brent, negociado em Londres, está nesta manhã negociado a US$ 71,44 por barril.

.