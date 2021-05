Geração de energia solar no Nordeste bate recorde

Atenção! A região Nordeste registrou ontem, 20, o recorde de geração média solar fotovoltaica, de acordo com o monitoramento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Desta vez, os raios solares chegaram a gerar 658 MW médios, montante que representa 5,8% da demanda de carga de toda a região nordestina.

O recorde anterior era de 26 de abril de 2021, com 645 MW médios.

A previsão é de que a geração de energia de fonte solar chegará ao fim deste ano representando 2,4% da matriz elétrica brasileira.

A geração da fonte solar é acompanhada pelo ONS desde setembro de 2015.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Com certificação internacional do Great Place to Work (GPTW), o ONS tem centros de monitoramento, com equipes atuando 24 horas durante todos os dias da semana, espalhados por quatro estados: Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis.

O ONS é integrado por membros associados e membros participantes, que são as empresas de geração, transmissão, distribuição, consumidores livres, importadores e exportadores de energia. Também participam o Ministério de Minas e Energia (MME) e representantes dos Conselhos de Consumidores.