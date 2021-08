Fruticultura: Ceará tem 49 espécie de abelhas sem ferrão

Uma inédita pesquisa, desenvolvida pelo aluno de doutorado em Zootecnia da UFC, Jânio Ângelo Felix, orientada pelo professor doutor Breno Magalhães Freitas, acaba de descobrir algo que interessará bastante aos empresários do agronegócio do Ceará, principalmente aos da fruticultura.

Há, nas diferentes regiões cearenses, 49 espécies de meliponíneos, as abelhas sem ferrão que fazem parte de um grupo que não consegue ferroar. Por esta razão, e por produzirem um mel delicado e saboroso, elas sempre foram valorizadas pelo produtor rural.

Embora esteja hoje mais organizada no Ceará, a meliponicultura, que é como se chama a criação racional dessas abelhas, ainda carece de mais informações técnicas a seu respeito, e a pesquisa que sustenta a tese de doutorado de Jânio Ângelo Félix chega no momento em que a produção de frutas aqui cresce em alta velocidade.

“Sem abelhas não há polinização. Sem polinização, não se produzem frutas”, lembra o empresário Tom Prado, CEO e sócio da Itaueira Agropecuária, que produz melão, melancia, uva sem semente, suco de frutas, pimentão colorido e... mel de abelha. Sua empresa tem cerca de 8 mil colmeias.

Prado ficou positivamente impressionado com a pesquisa, que é o primeiro levantamento abrangente mostrando espécies de abelhas sem ferrão em todo o estado do Ceará, considerando inclusive as formações vegetais e o relevo onde elas habitam.

A pesquisa é tão importante, que levou à revisão da lista de espécies conhecidas no estado, cujo número de espécies saltou de 29 para 49, o que revela que o Ceará é muito mais rico e diverso em abelhas do que se sabia até agora.



Além disso, a pesquisa constatou que a distribuição natural das espécies de abelha sem ferrão não é homogênea e está fortemente ligada às condições do meio ambiente e do tipo de vegetação, permitindo indicar quais espécies são mais adequadas à criação em cada região do estado, diminuindo os riscos de insucesso no criatório e orientando a transferência de espécies entre os diferentes ecossistemas e as consequências disso (não adaptação das espécies, hibridização com espécies locais, transmissão de doenças novas etc).

A pesquisa também indicou as espécies raras e atualmente ameaçadas, demonstrando a necessidade de esforços para a sua conversação e exploração sustentável em seus habitats por meio da meliponicultura.

As informações levantadas pela pesquisa já foram atualizadas na lista de abelhas que consta do Inventário de Invertebrados do Ceará lançado semana passada pela Secretaria de Meio Ambiente do estado.

As abelhas sem ferrão são fundamentais para a polinização de espécies de plantas nativas e cultivadas, mas a destruição das matas (seu habitat natural), as mudanças climáticas, o uso inadequado de defensivos agrícolas, dentre outras causas, estão ameaçando a sobrevivência de muitas espécies de abelhas.

ENEL ADVERTE: SOLTAR PIPA CAUSA APAGÃO

Infoma a Enel, distribuidora de energia elétrica em todo o Ceará: até a primeira quinzena deste mês, mais de 132 mil clientes ficaram sem energia por causa de pipas que atingiram a rede elétrica.

Os municípios que lideraram o ranking com o maior número de incidências foram Fortaleza, Caucaia e Maracanaú.

Na capital cearense, foram identificados 36.221 clientes impactados nesse período e os bairros mais atingidos foram Água Fria, Aldeota, Barra do Ceará, Bom Jardim e Bonsucesso.



Na Região Metropolitana os mais impactados foram Aracapé, Aquiraz, Beberibe, Baturité e Cascavel.



A interrupção do fornecimento de energia causada por pipas pode ocorrer por diversas razões.

Além do risco de rompimento dos cabos, as linhas que ficam enroscadas na rede elétrica provocam desgaste na fiação, podendo ocasionar curtos-circuitos e risco de choque elétrico.



Quanto isso acontece, equipes da Enel são mobilizadas para realizar os reparos necessários, substituir a fiação e restabelecer o serviço o mais breve possível.



CPI DA COVID TEM DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS

Uma pergunta ao presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), ao seu relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL) e ao seu vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP):

Quando será quebrado o sigilo bancário dos governadores e prefeitos envolvidos nas denúncias de desvio de dinheiro enviado pelo Governo da União para o combate à pandemia da Covid-19?

Até prova em contrário, nenhum deles está agendado para depor à CPI.

A pergunta é pertinente, porque a cúpula da CPI, por enquanto, tem focado seu trabalho apenas nas autoridades do Ministério da Saúde e noutras personalidades do governo da União, acusadas de inação, prevaricação e omissão na guerra contra a propagação do coronavírus, algumas das quais tiveram seu sigilo bancário e telefônico quebrado.

O Governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus, em 2019, por exemplo, foi indiciado em inquérito da Polícia Federal sob a acusação de haver comprado respiradores artificiais oferecidos e fornecidos por uma loja amanauara especializada na comercialização de vinhos, o que não despertou, até hoje, qualquer interesse de investigação dos senadores integrantes da CPI.

GUERRA AO MUÇARELA ILEGAL

Uma fonte da indústria cearense de lacticínios diz à coluna que, mensalmente, entram em Fortaleza, clandestinamente, 1 milhão de quilos de queijo muçarela procedentes dos estados do Pará e Rondônia.

Há dois detalhes que agravam a questão: tudo entra com notas fiscais frias e sem certificado de inspeção sanitária.

A Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Segurança Pública, com o apoio do Ministério Público, decidiram encarar o problema, que é não apenas de sonegação tributária, mas, também, de saúde pública.

VEM AÍ O “LUCRATIVAMENTE 2021”

Nos próximos dias 24 e 31 deste agosto, será realizada a edição 2021 do “Lucrativamente”, evento apoiado pela Fiec, Sebrae, Fecomércio, Fortes Informática e BNB e voltado para empresários e empreendedores.



O tema central do Lucrativamente 2021 será “A Liderança do Empresário”.

No dia 24, a programação prevê palestras de Fred Pinho, CEO da Pro Result e realizador do evento, sobre “Os 3 Fatores Fundamentais da Excelência Empresarial”; de Cássio Germano, presidente do Grupo Portifólio, sobre “Gestão de Resultados”; de Ricardo Bezerra, diretor e sócio da imobiliária Lopes Imobilis, sobre “Vendas, o começo de tudo!”; de Severino Neto, presidente do Mercadinhos São Luiz, sobre o modelo de gestão de sua empresa; e de Cris Arcangeli, ex-Shark Tank, fundadora da Phytoervas e da Beauty In, empreendedora serial e realizadora do Movimento M.O.D.A, sobre “Estratégia, Inovação e Gestão”.

No dia 31, as palestras serão de Luís André Bastos, CEO do Mundo Pet, sobre “Como crescer em um mercado competitivo”; e de Geraldo Luciano Matos Júnior, CEO da Unique Consultoria Empresarial, sobre “Por que as empresas cearenses devem olhar para a Bolsa de Valores?”.

As inscrições para receber todos os conteúdos no formato online são gratuitas e podem ser feitas no perfil do instagram @fredpinhooficial.

APROVADO MARCO LEGAL DA ENERGIA SOLAR

Por 476 votos a favor e apenas três contra, foi aprovado pela Câmara dos Deputados – e segue agora para deliberação do Senado Federal – o Marco Legal da Geração Distribuída, que permite que pessoas físicas e jurídicas possam gerar e consumir sua própria energia solar fotovoltaica.

O projeto regulamenta o Sistema de Compensação de Energia para os consumidores que optaram por produzir a própria energia em suas unidades consumidoras, chamado de Geração Distribuída, além de criar regras para os consumidores e as distribuidoras em relação à conexão e a remuneração às concessionárias pelos usos dos sistemas.

Dentre os principais pontos, destacam-se os seguinte:

A distribuidora de energia elétrica deverá promover chamadas públicas para credenciamento de interessados em comercializar os excedentes de geração de energia oriundos da geração distribuída;

A unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída ligada em tensão primária pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B, independentemente de haver carga associada;

O excedente de energia elétrica de um posto tarifário deve ser inicialmente alocado para outros postos tarifários da mesma unidade consumidora que gerou a energia;

Os créditos de energia elétrica expiram em 60 meses após a data do faturamento em que foram gerados e serão revertidos em prol da modicidade tarifária;

Não poderão aderir ao sistema de compensação de energia, os consumidores do mercado livre que tenham exercido a opção de compra de energia elétrica;

Até 31/12/2045, a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) custeará as componentes tarifárias não associadas ao custo da energia para as instalações existentes ou que tenham protocolado pedidos até 12 meses da publicação da Lei;

Após o período, o faturamento de todas as componentes tarifárias não associadas ao custo da energia incidirão na tarifa dos consumidores;

As bandeiras tarifárias incidirão somente sobre a diferença positiva entre o montante consumido e a soma da energia elétrica injetada, desconsiderando os demais custos.