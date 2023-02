Fruit Logistica, uma feira a só 1.300 km da guerra na Ucrânia

Berlim (Alemanha) – Empresários cearenses que estão aqui participando de mais uma Fruit Logistica – maior feira mundial da cadeia produtiva de frutas, hortaliças e flores – descobriram-se ontem à noite, durante um momento de descontração, que estão a 1.300 quilômetros, ou seja, a 1h30min de Kiev, a capital da Ucrânia, que está sendo impiedosamente bombardeada por tropas, canhões e mísseis da Rússia.

A Alemanha é um dos países europeus que estão apoiando as tropas ucranianas, mandando para Kiev dinheiro e modernos armamentos, como o famoso e temido tanque Leopard, uma peça caríssima que equipa quase todos os exércitos europeus, inclusive o da Espanha, que já mandou quatro deles.

O presidente russo, Vladimir Putin, já prometeu retaliar os países apoiadores do Exército do presidente ucraniano Volodomir Zelensky, que tem recebido, também, ajuda substancial dos Estados Unidos e do Reino Unido.

O governo norte-americana tem mandado, além de dinheiro, armamentos e equipamentos de defesa antiaérea; os britânicos, além de ajuda financeira e de armamentos, tem treinado os oficiais e soldados ucranianos, fornecendo-lhes, ainda, informações e análises de inteligência.

Mas é incrível como uma guerra tão sangrenta, tão próxima da Alemanha e travada a poucos quilômetros das fronteiras de países europeus com a Rússia prossiga há quase um ano (ela foi iniciada no dia 24 de fevereiro do ano passado) sem afetar, por exemplo, os milionários negócios que se realizam aqui na Fruit Logistica, onde estão 50 mil produtores, importadores e exportadores de tudo o que o agro produz no mundo.

Esta coluna não ouvira – até ontem à noite, quando alguém revelou a pouca distância que separa a tranquila Berlim da semidestruída Kiev – qualquer referência ao conflito causado pela invasão dos russos à geografia da Ucrânia, metade de cuja população fugiu do país e a outra metade que ficou chora essa separação.

O presidente da Ucrânia, surpreendendo os europeus, visitou ontem Paris e Londres e pediu ao presidente francês Emannuel Macron e ao premier britânico Rishi Sunak caças supersônicos para que ela possa usar o que chamou de “asas para alcançar a liberdade”. França e Reino Unido prometeram ajuda no menor prazo possível.

Na mesa em que se reuniram os empresários cearenses Tom e Caito Prado, da Itaueira Agropecuária; Fábio Régis, do Sítio Barreiras, que produz banana no Cariri; Edson Brok, que produz e exporta banana nanica em Quixeré; Amílcar Silveira, agropecuarista em Quixadá e também presidente da Federação da Agricultura do Ceará; Sérgio Oliveira, superintendente no Ceará do Serviço Nacional de Aprendizagem Agrícola (Senar-CE); e Carlos Henrique Carvalho, um cearense residente em Berlim cuja empresa, a AD3 Marketing, presta serviço de consultoria ao governo do Ceará e a empresas brasileiras e alemãs – a guerra da Ucrânia surgiu quando alguém lembrou que “estamos muito perto dela”.

Dois minutos depois, a catástrofe da Turquia e da Síria – ambos atingidos por um dos maiores terremotos dos últimos 50 anos na Europa – invadiu a conversa, mas também logo foi substituída pela derrota do Flamengo para um time árabe, pelas últimas falas do presidente Lula sobre o Banco Central e taxa de juros e pelo pacote de medidas encaminhada ao Poder Legislativo estadual cearense pelo governador Elmano Freitas.

Nesta quinta-feira, 9, os negócios desse grupo empresarial retomam seu protagonismo na Fruit Logistica. Eles estão em Berlim para vender e comprar (caso de Fábio Régis e Edson Brok), ver e aprender (como é o caso do presidente da Faec) e retomar o contato com antigos clientes e ver as últimas tecnologias (caso dos irmãos Prado).

E a vida segue.

E a guerra, também.