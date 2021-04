Frente Parlamentar põe a Codevasf no Projeto São Francisco

Primeira iniciativa da recém-criada Frente Parlamentar Mista (deputados e senadores) pelo Semiárido: implementar a integração do rio São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional, que abrangem o sertão de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Trata-se do principal objetivo desse Projeto, que, idealizado por D. Pedro, ainda não foi concluído, não obstante haver já consumido 14 anos de serviço e R$ 10 bilhões de investimentos.

Essa decisão foi comunicada na tarde desta quinta-feira, 8, ao presidente Jair Bolsonaro pelo deputado General Girão, do Rio Grande do Norte, presidente da Frente, e pelo senador Eduardo Girão, do Ceará, seu vice-presiente, em audiência no Palácio do Planalto, acompanhada pela nova ministra da Articulação Política, Flávia Arruda.

Detalhe: o General Girão, em vídeo distribuído pelas redes sociais logo após a audiência, deixou claro que a integração do S. Francisco com as bacias do semiárido será coordenada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), o que significa dizer que o Dnocs estará alijado desse empreendimento.

Ele também anunciou que o São Francisco “deixará de ser um rio dependente das águas da chuva, mas poderá ter águas da bacia amazônica.

O senador Eduardo Girão, por sua vez, revelou que o presidente Bolsonaro ficou tão entusiasmado com as informações eles lhe passaram, que voltou a dizer que o Nordeste “ tem tudo para ser como Israel, pois tem um povo trabalhador, empreendedor e está em uma localização estratégica.

No final do víeo, o general Girão afirmou: "O semiárido é solução, não é problema, e é isto que a gente quer; o Brasil tem de dar certo".