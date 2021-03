Forças Armadas longe do Governo, perto do Estado

Amanhã, 31 de março, será uma data que tem tudo a ver com o que se passa, neste momento, na cena política e institucional do país.

Confirma-se que os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, antecipando-se a uma decisão do presidente da República, pediram exoneração dos seus respectivos cargos.

A oposição e seus porta-vozes sustentam a narrativa de que os líderes das Forças Armadas, ao contrário, do que deseja o presidente Bolsonaro, querem mantê-las como determina a Constituição: longe dos interesses do governo, mas bem perto dos interesses do Estado.

Foi um sinal de que as corporações militares não concordam com qualquer iniciativa que as tornem um instrumento político para finalidade outra que não as previstas na Constituição.



Por favor, ditadura – de direita ou de esquerda – nunca mais!

Por enquanto, a democracia funciona 100%, e a plena liberdade de imprensa é a maior prova.



Bolsonaro é – e ele mesmo o diz – um homem de direita.

No início do seu governo, tentou, sem êxito, ser liberal na economia e conservador nos costumes, mas deixou-se levar pelo excesso de ideologia direitista do professor Olavo de Carvalho e de seus seguidores, um dos quais, escolhido para o ministério da Educação, mostrou-se incapaz de expressar-se de modo gramaticalmente correto, mas muito capaz de atirar impropérios contra ministros do Supremo Tribunal Federal – por isto, foi demitido e, às escondidas, foi para Miami e de lá para um posto no Banco Mundial, em Washington, onde sumiu na obscuridade.

Nos quartéis, amanhã, será lida uma Ordem do Dia a respeito do que aconteceu no 31 de março de 1964.



O texto dessa mensagem terá, certamente, um caráter político, pois sinalizará a posição das Forças Armadas daqui em diante. Reina a expectativa em torno da Ordem do Dia, tendo em vista que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica terão novos comandantes.

O Ministério da Defesa já está sob nova direção, a do general Braga Neto, que saindo da Casa Civil, substitui o general Fernando Azevedo e Silva.

O Alto Comando dos militares quer distância da política, cujos problemas devem ser resolvidos pelos políticos, para os quais a população deve orar a Deus, pedindo para eles espírito de paz, juízo, discernimento, comedimento e compromisso com a Nação, sem o que poderão cometer absurdos que agravarão a crise e incendiarão os radicalismos, e a ninguém isso interessa, a não ser aos radicais dos dois extremos do espectro político.

Os três poderes da República estão sob pressão endógena e exógena – governos estrangeiros, ONGs, grandes empresas multinacionais e organismos multilaterais não são neutros diante da crise brasileira, pelo contrário, são fontes de notícias e comentários que interessam a este ou àquele grupo ideológico.



Para terminar, vale repetir: as Forças Armadas são instituições do Estado e não do governo.