Fiec mobiliza-se para ajudar os prejudicados pelo lockdown

Diante da imediata consequência que o “lockdown” causará a várias atividades econômicas, principalmente ao setor comercial de bares e restaurantes em Fortaleza, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, já mobiliza a sua entidade para uma campanha de socorro emergencial às famílias que estão com dificuldades financeiras durante o período da pandemia de Covid-19.

Será uma ação do Sistema Fiec à qual já começam a aderir empresas dos diferentes setores da indústria do Ceará e também empresas fornecedoras da entidade, como informa Ricardo Cavalcante.

Entre os objetivos da campanha, está a coleta e a distribuição de cestas básicas de alimentos a serem destinadas aos que – por causa do isolamento social rígido, cuja duração será de 15 dias – estarão impedidos de trabalhar.

No ano passado, quando a pandemia da Covid-19 alcançou seu pico, a Fiec liderou uma campanha de doações, arrecadando o suficiente para a compra de muitos equipamentos, logo transferidos, graciosamente, doados aos hospitais públicos do Ceará.

Além disso, a Fiec, por meio do Senai-Ceará, não só criou e produziu dezenas de respiradores artificias, também doados à rede pública hospitalar, como consertou os que estavam defeituosos, otimizando o serviço hospitalar aos seus pacientes.

E mais: o Senai-Ceará produziu o “Elmo”, um capacete idealizado pelo médico Marcelo Alcântara que evita a intubação dos pacientes com casos mais graves da doença.