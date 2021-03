Fiec lança Radar Tecnológico com foco na Indústria da Saúde

Foi lançado nesta terça-feira, 2, o Radar Tecnológico, elaborado pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Em sua primeira edição, o Radar Tecnológico põe foco na Indústria de Saúde, mais especificamente nos segmentos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria.

O Radar Tecnológico foi criado para tornar público e aprofundar o conhecimento das empresas acerca de tecnologias de destaque e de temáticas estratégicas, a partir da análise de patentes e de estudo de mercado.

A pesquisadora do Observatório da Indústria da Fiec, Mariana Biermann, explica que a publicação traz um mapeamento do cenário de patentes para identificar tecnologias emergentes e consolidadas e para caracterizar a sua evolução.

A ideia, segundo ela, é fornecer informações que possam auxiliar os empresários a tomarem decisões mais assertivas e contextualizadas com cenários de desenvolvimento tecnológico e de mercados nacional e internacional.

"O Radar Tecnológico versa sobre a aplicação estratégica do conhecimento sobre patentes e as principais temáticas patenteadas, assim como o estudo mercadológico e o direcionamento acerca dos principais players na área", esclarece Mariana Bierman.

Além de empresários, o Radar Tecnológico é destinado também a interessados em pesquisa, desenvolvimento e inovação, especialistas em mapeamento de nichos de mercado, pesquisadores e o público em geral. Por isso, a publicação traz uma linguagem acessível e um glossário que facilita o entendimento do conteúdo.

"O Radar Tecnológico representa uma ferramenta para fortalecer a indústria e incentivar o desenvolvimento socioeconômico do Estado, auxiliando as empresas cearenses a se tornarem mais alinhadas à dinamicidade do mercado e promovendo a inovação como um diferencial", ressalta a pesquisadora.

O Radar Tecnológico para a Indústria da Saúde está disponível gratuitamente no site do Observatório da Indústria da Fiec.

A próxima edição do radar deve ser lançada no segundo semestre deste ano, devendocontemplar a Indústria da Saúde, nos segmentos de Biofármacos, Farmoquímicos e Farmacêuticos.

As temáticas de publicações futuras serão selecionadas a partir de necessidades estratégicas do setor industrial que tenham sido mapeadas.