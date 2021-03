Fiec arrecadará e distribuirá cestas básicas a pessoas vulneráveis

Preocupado com o momento crítico da pandemia e ciente do papel social da entidade, opresidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante lançou na tarde desta quinta-feira, 11, a campanha "Unidos, a favor da solidariedade”.

A iniciativa tem o apoio do Serviço Social da Indústria (SESI Ceará), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Ceará) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) e conta com a parceria dos sindicatos filiados à Fiec.

A campanha tem o objetivo arrecadar cestas básicas para beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social em Fortaleza e sua Região Metropolitana e em alguns outros municípios cearenses. A campanha ajudará, também, artistas locais que estejam passando por dificuldadescausadas pelas consequências sociais e econômicas da pandemia da Covid-19..

As doações serão realizadas de forma remota, por meio de dois supermercados. Será possível a compra/participação da sociedade via QR Code. As doações serão enviadas à sede da Federação pelos supermercados.

A meta inicial da campanha é arrecadar, até maio, entre 2.500 e 3 mil cestas básicas, o que representa cerca de 40 toneladas de alimentos.

A campanha prevê ainda outras ações, como "lives" com artistas, exposição virtual no Museu da Indústria e realização de desfiles de moda virtuais.