Fazenda Flor da Serra produz 42 toneladas de milho por hectare

Conteúdo apoiado por:

Com dois pivôs centrais, que cobriram uma área de 100 hectares, a Fazenda Flor da Serra, do empresário agropecuarista Luiz Girão, fundador do Grupo Betânia, começará a colher nos próximos dias uma safra de milho recorde: 42 toneladas por hectare.

Essa produção, que será ensilada na própria Flor da Serra, será, na época de estio, consumida pelo próprio rebanho da fazenda e comercializada com pecuaristas do Ceará e de estados do Nordeste.

A Fazenda Flor da Serra localiza-se na Chapada do Apodi, na geografia do município de Limoeiro do Norte.



David Girão, filho de Luiz Girão e diretor executivo do instituto que tem o nome do pai, diz à coluna que essa área irrigada por aspersão dos dois pivôs centrais colherá duas safras de milho por ano, “graças à melhor tecnologia, que nos leva a produzir mais com menos terra e menos água”.

Esta informação está provocando muitos comentários nas redes sociais frequentadas por empresários da agropecuária. Jorge Parente, sócio e membro do Conselho de Administração da Alvoar (que nasceu da fusão da cearense Betânia com a mineira Ekbaré), disse que “há 50 anos isso seria considerado impossível”.



Graças à tecnologia, contudo, será possível dobrar esses números, sem dobrar a área plantada.

O milho irrigado na Fazenda Flor da Serra permitirá que, pela alimentação do seu rebanho leiteiro, sua produção de leite bovino seja incrementada em mais 20 mil litros/dia.

O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste já enviaram equipes de técnicos à Fazenda Flor da Serra com vistas ao financiamento de pecuaristas que desejarem financiamento para a aquisição do milho ensilado.