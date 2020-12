Família Dantas faz do Ceará exportador de genética bovina

Esta é mais uma história da ousadia, criatividade e perseverança do empreendedor cearense.

Há duas semanas, o Núcleo Nordeste de Criadores de Gado da Raça Sindi – uma variedade zebuína oriunda dos desertos do Paquistão e Afeganistão – promoveu um leilão que reuniu 27 lotes de animais, além de embriões e sêmen.

Um dos criatórios presentes ao leilão foi o do pecuarista Sílvio Dantas e dos seus filhos Fábio e Felipe, localizado no município de Itaiçaba, no Baixo Jaguaribe.

Dos três lotes mais valorizados do evento, alguns vendidos por valor acima de R$ 30 mil, dois foram dos Dantas, um dos quais – a fêmea Diretriz FD, de 35 meses – foi arrematado por um criatório da Costa Rica, na América Central.

Traduzindo: o Ceará acrescentou mais um produto à sua pauta de exportação - a genética de gado bovino.

Feliz com o resultado do leilão e, mais ainda, pelo avanço da raça Sindi, Fábio Dantas resume assim a sua história:

“Nossa genética é remanescente de uma importação feita por Felizberto Camargo, em 1952. Nosso pai adquiriu o primeiro exemplar da raça em 1994. A sua rusticidade, aliada à dupla aptidão para produzir carne e leite, é, pelo seu potencial, ideal para o semiárido brasileiro”.

A família Dantas acreditou na raça Sindi e hoje, depois de investir em tecnologia e no manejo correto do rebanho, colhe os frutos da persistência.

Vale repetir: o melhor do Ceará é mesmo o cearense.

NA OCDE

Agora, prestem atenção nas linhas abaixo. É outra história do empreendeorismo cearense.

Uma foto da colheita de melão numa das fazendas de produção da cearense empresa Itaueira Agropecuária na Bahia foi incluída em um texto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que trata dos esforços que se fazem, no mundo, para combater o Covid.

A foto mostra um grupo de trabalhadores, todos usando máscaras sobre o nariz e a boca e que também protegem o pescoço, creme de proteção contra os raios solares, bonés sobre a cabeça, além de camisas de cor azul, com mangas compridas feitas de tecido próprio para evitar a insolação.

Chamou a atenção da OCDE exatamente esses mínimos detalhes da indumentária de trabalho dos colhedores de melão da Itaueira, cujo CEO, Tom Prado, postou numa rede social: “Orgulhosos por sermos reconhecidos como exemplo pela OCDE”.



RECICLADO

Com 24 m² de área e com paredes e pisos feitos de plástico reciclado, foi aberta ontem no estacionamento do Assaí Atacadista, no centro da cidade de Juazeiro do Norte, uma loja do Boticário, cujos donos assumiram posição a favor da sustentabilidade ambiental.

FRUSTRAÇÃO

As duas Medidas Provisórias assinadas, na semana passada, pelo presidente Bolsonaro que permitem a renegociação, com até 80% de desconto, de dívidas de pequenas, médias e grandes empresas com o Finor e o FNE, não atendem ao setor rural, segundo diz o presidente da Federação da Agricultura do Ceará, Flávio Sabóya.

Ele encaminhou carta ao presidente da Fecomércio, Maurício Filizola, na qual afirma que as MPs deixaram de fora alguns dispositivos que o setor rural conquistara em diplomas legais anteriores, entre os quais “descontos de até 95% para liquidação do saldo devedor; dispensa dos honorários advocatícios e custas judiciais; fornecimento por parte do agente financeiro da evolução do saldo devedor; e metodologia de calcular o montante devido”.

Além disso, as Medidas Provisórias não contemplam operações financiadas com recursos mixados de outras fontes com as dos Fundos Constitucionais, nem as dívidas dos colonos dos perímetros irrigados do Dnocs.

O presidente da Faec pediu, na sua carta, um posicionamento do seu colega da Fecomércio.

POLÍTICA E RELIGIÃO

Quando a política se mistura com a religião, o resultado é o que se viu ontem, com a prisão do prefeito do município do Rio de Janeiro, Marcelo Crivela, que é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

Segundo o Ministério Público fluminense, Crivela participava de um esquema criminosa que recebeu R$ 55 milhões em propinas.

Sem dinheiro para pagar em dia o vencimento dos servidores municipais, a Prefeitura carioca pagava sem problemas as faturas de empresas que reembolsava o grupo crimiminoso.

Os políticos do Rio de Janeiro transformaram em cloaca a Cidade Maravilhosa.

Para os que não sabem, cloaca é uma fossa ou um coletor de esgoto.

PETROBRAS

Confirma a Petrobras a presença de petróleo de ótima qualidade com a perfuração do poço 9-BUZ-48D-RJS, localizado no extremo noroeste do campo de Búzios, na Bacia de Santos.

O poço está a 188 km da cidade do Rio de Janeiro e foi perfurado em profundidade d’água de 1.850 metros. Testes realizados a partir de 5.540 metros de profundidade confirmaram a presença de reservatórios de petróleo de ótima qualidade.

A descoberta reforça o potencial do pré-sal no campo de Búzios.

A Petrobras é a operadora (90%) do consórcio no campo de Búzios, em parceria com CNOOC (5%) e CNODC (5%).

BALANÇO

Durante este ano de 2020, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e suas instituições vinculadas concluíram 6,2 mil obras de pequeno, médio e grande portes nas áreas de habitação, saneamento, mobilidade, desenvolvimento regional e urbano, segurança hídrica e proteção e defesa civil.



Foram, em média, 17 obras entregues por dia, o que reforça o compromisso do Governo Federal em reduzir as desigualdades regionais e melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro.

Também em 2020, o MDR entregou 410 mil moradias, das quais 61 mil foram para famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. Com isso, mais de 1,6 milhão de pessoas passaram a ter acesso à casa própria e agora vivem com mais dignidade.

POR RAÇA

No Ceará, em 2019, a população declarada de cor branca representava 27,2% da população residente, ao passo que a declarada de cor preta era de 5,9% e a declarada de cor parda correspondia a 66,2%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD C).

Em 2013, tais estimativas eram, respectivamente, 29,4% (branca), 3,6 % (preta) e 66,9% (parda).

Juntos, esses três grupos respondiam por cerca de 99% da população cearense. Enquanto a participação das pessoas declaradas de cor preta cresceu 2,3 pontos percentuais (p.p), as brancas e pardas decresceram em 2019 em relação a 2013.

Com relação ao ano anterior (2018), tanto a população declarada como de cor parda (0,4 p.p), como de cor preta cresceram sua participação no Estado (0,6 p.p), já a branca decresceu 1 ponto percentual no Ceará.