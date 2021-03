Faltam 83 Km para o São Francisco chegar ao Castanhão

Faltam 83 quilômetros para a chegada das águas do rio São Francisco ao açude Castanhão, seu destino no Ceará.

Esta informação foi transmitida a esta coluna às 16h10 desta sexta-feira pelo secretário de Recursos Hpidricos do Governo do Estado, engenheiro Francisco Teixeira, que acompanha em tempo reala viagem das águas.

Teixeira explicou que as águas do Rio São Francisco já percorreram 211 quilômetros desde o Cinturão das Águas até as 16 horas de hoje.

"A viagem percorrerá 294 quilômetros, faltando, pois, 83 quilîmetros para alcançar o Castanhão", disse ele.

O secretário Francisco Teixeira estima que a chegada das águas do São Francisco ao Castelão acontecerá entre a noite de amanhã, sábado, e a manhã de segunda-feira, dependendo de sua velocidade, que poderá aumentar se mais chuvas caírem sobre a região jaguaribana.

Teixeira aproveitou para acrescentar que hoje, cedo, as águas do São Francisco chegaram ao ponto do encontro dos rios Salgado e Jaguaribe. Daí, elas já descem em direção ao Castanhão.

A viagem das águas é acompanhada em tempo real pelo titular da SRH, que utiliza dois drones com imagens e sensores, além de um aplicativo.

O volume de água que desce em direção ao Castanhão é de 10 metros cúbidos por segundo.

(Texto atualizado )