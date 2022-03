Faec e produtores querem quintuplicar produção de camarão

Mobilizados pela Federação da Agricultura do Ceará (Faec), os maiores produtores de camarão do Ceará reuniram-se ontem na sede da entidade para iniciar um esforço cujo objetivo é o de “aumentar em cinco vezes, nos próximos cinco anos, a produção cearense de camarão”, como disse à coluna o seu presidente, Amílcar Silveira.

Entre os presentes à reunião, esteve o cearense Cristiano Maia, presidente da BR Camarão, associação nacional que reúne os maiores produtores do país, que aplaudiu a iniciativa, lembrando que ele está, pessoalmente, tratando com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, da abertura do mercado europeu para a exportação do camarão brasileiro.

Amílcar Silveira revelou à coluna que, hoje, há no Ceará 1.306 produtores de camarão, a maioria de pequeno porte, que produzem em uma área de 16 mil hectares de espelho d’água. Ele acrescentou que apenas 15% das fazendas de produção têm licenciameto ambiental. “Nós queremos aumentar em cinco vezes esse tamanho”, disse o presidente da Faec.

No ano passado de 2021, a produção cearense de camarão calcançou 40 mil toneladas, volume que pode ser quintuplicado se, primeiro, forem formalizados todos os produtores e, segundo, se todas as fazendas de produção forem licenciadas, como opinou Amílcar Silveira, que na próxima semana terá encontro com a ministra Tereza Cristina para tratar do assunto.

Ao longo da reunião de ontem, foram apresentadas as principais demandas do setor, além de várias sugestões dos técnicos do Senar-Ceará (Serviço Nacional de Assistência Rural), organismo do Sistema Faec.

Uma das primeiras ações da direção do sistema Faec-Senar será a de obter o apoio do Ministério da Agricultura para a regularização das licenças ambientais.