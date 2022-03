Faec e BNB juntas na qualificação de queijo e camarão no Ceará

Celebraram parceria, ontem, a Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec) e o Banco do Nordeste (BNB).

Por meio da parceria, que terá também a participação do Sebrae, o BNB apoiará, com financiamento, 100 produtores de queijo que se dispõem a obter o selo de inspeção sanitária para a sua total adequação à legislação vigente.

As mesmas condições de financiamento serão oferecidas pelo BNB a 100 produtores de camarão de várias regiões cearenses. todos indicados pelo Sebrae-Ceará.

Tudo isso foi acertado pelo presidente da Faec, Amilcar Silveira, com o superintendente do BNB, Lívio Tonyatt. Os dois, que se reuniram ontem na sede da Faec, trataram das ações de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) desenvolvidas pelo capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Essas ações, que integram o Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), são voltadas para o setor de laticínios e da carcinicultura deste estado.

“Conseguimos, juntamente com o Sebrae, organizar 100 queijeiras que serão organizadas e adequadas às exigências da inspeção sanitária. Então, esses laticínios, que precisarem de financiamento bancário para adequação à legislação, contarão com o aporte do BNB”, explicou o presidente da Faec.



Amílcar Silveira disse, ainda, que, igualmente, as 100 fazendas de camarão dispostas a à mesma adequação poderão contar com o apoio financeiro do BNB para isso.

“Posterioremente, obtidas a licença e a outorga, esses 100 laticínios e essas 100 fazendas poderão ter acesso a crédito pelo BNB”, concluiu o presidente da Faec..