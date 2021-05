Fabricante de pás eólicas, Aeris tem lucro no 1º trimestre

Com fábrica de pás eólicas instalada e em operação no Complexo do Pecém, a Aeris Energy registrou – no primeiro trimestre deste ano – lucro líquido de R$ 23 milhões, 38,8% superior ao mesmo período do ano passado.

Sua receita líquida foi de R$ 675,7 milhões, ou 133,9% mais do que a do primeiro trimestre de 2020.

Os investimentos em expansão e modernização do parque fabril totalizaram R$ 175,6 milhões. Os principais destinos das exportações das pás produzidas pela Aeris no Ceará foram Estados Unidos, Austrália e Chile.

Com fábricas localizadas estrategicamente em uma das melhores regiões para a geração de energia eólica no mundo - o Ceará - a Aeris Energy é líder na fabricação de pás para aerogeradores na América Latina, e uma das maiores produtoras no mercado mundial.

Fundada em 2010, a empresa foi idealizada por um grupo de engenheiros oriundos do setor de aeronáutica, que vislumbraram o potencial de crescimento da energia eólica na matriz energética brasileira e a demanda cada vez maior por soluções sustentáveis no mercado de energia.

A Companhia tem mais de 5 mil funcionários, que atuam na sede administrativa e em duas plantas localizadas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, na geografia municipal de Caucaia.

Sua localização estratégica facilita não apenas o recebimento de insumos, mas amplia a competitividade nas exportações, que em 2020 foram responsáveis por cerca de 35% de toda a receita líquida da empresa.

Com um portfolio que inclui grandes empresas multinacionais fabricantes de aerogeradores, a Aeris Energy atua sob o conceito Built-to-spec - produção voltada a atender às necessidades técnicas específicas de seus clientes-, desenvolvendo o estado da arte em processos de produção. Por meio da divisão Aeris Service, a empresa também presta serviços de manutenção e reparo para todos os modelos de pás e torres eólicas no Brasil e nos Estados Unidos.

POLARIZAÇÃO POLÍTICA FAZ MAL AO PAÍS

Por causa da extrema polarização a que chegou a política brasileira – o país está dividido entre os que apoiam o presidente Bolsonaro e os que o querem fora do governo o quanto antes – ficou muito difícil obter informação correta e imparcial e, mais difícil ainda, ter acesso a análise isenta sobre o que se passa.



Cada lado da questão tem sua própria opinião e tenta vendê-la como verdadeira, pois o importante é, o mais rapidamente possível, causar o maior estrago moral, ético e político ao adversário.

O noticiário sobre a pandemia e sobre a CPI da Covid-19 é uma clara e permanente demonstração dessa falta de isenção: um mesmo fato é relatado e comentado segundo a preferência política e ideológica de quem o faz.

As narrativas são construídas segundo o fervor de quem as elabora e propaga, e nelas se incluem até presumíveis reações do lado oposto, sempre com a intenção de influir na opinião pública por meio da opinião publicada.



Nas redes sociais, a esquerda e a direita duelam num dialeto próprio de inimigos, e não de adversários.

É a luta pelo poder a todo custo, e dela se ausenta a neutralidade.

O que mais preocupa é a certeza de que esta situação – que tem profundos efeitos psicossociais – perdurará até a eleição geral de outubro do próximo ano.



Os três poderes da República também estão divididos, e agora excitados diante do pedido que a Polícia Federal fez ao Supremo Tribunal Federal para investigar seu ministro e seu ex-presidente Dias Toffoli, acusado pelo ex-governador do RJ, Sérgio Cabral – preso, investigado, julgado e condenado a mais de 300 anos de cadeia por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa – de haver recebido propina em troca de sentenças a favor de dois prefeitos fluminenses.

O ministro Toffoli emitiu nota afirmando que desconhece todos os fatos citados e que jamais recebeu valores ilícitos. Este é um fato que tisna o Judiciário. Mais um.

Há, porém, novos fatos que enxovalham a já enxovalhada imagem do Congresso Nacional e da maioria dos seus senadores e deputados federais.

No Parlamento, haveria o que a mídia está chamando de “orçamento paralelo”, por meio do qual R$ 3 bilhões do OGU, oriundos das famosas emendas parlamentares, estariam sendo liberados em troca do voto a favor de projetos de interesse do governo.

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), citado como ponto de encontro dos interesses do Executivo e do Legislativo, reagiu prontamente com uma nota oficial em que explica o que se passa com a compra de tratores para obras nos redutos eleitorais dos parlamentares, dentro do que manda o regulamento do Tribunal de Contas da União, cujos técnicos estão sendo pressionados a investigar as contas da Codevasf, onde tudo estaria a acontecer.

Esta coluna tem dito e repetido que na raiz mais profunda da eterna crise brasileira está o modelo político que permite essa mixórdia que é a presença de mais de 30 legendas partidárias com assento no Parlamento.

Não há democracia ou governo que funcione com tamanho absurdo. É um modelo criado com o explícito objetivo de fazer o Legislativo chantagear o Executivo, como em tempos recentes.



Sai presidente, entra presidente e nada muda.

O Judiciário, que deveria, imparcialmente, mediar esses conflitos, colabora, infelizmente, para o seu agravamento, invadindo a competência alheia e criando insegurança jurídica para os atores da política e, principalmente, para os agentes da economia, os quais, sem rumo, adiam ou cancelam investimentos.

Pelo que se observa dessa polarização política, os brasileiros que trabalham e produzem terão de esperar até outubro de 2022, quando a eleição poderá ou agravar a crise ou, finalmente, apontar uma solução para ela, o que, do ponto de vista de hoje, parece muito difícil, quase impossível.

PMF CHAMA 8 MIL IDOSOS PARA 2ª DOSE! FALTAM 12 MIL

Ao longo desta quinta-feira, 13, dia dedicado à Nossa Senhora de Fátima, a PMF fará um esforço gigantesco para vacinar 8.070 idosos maiores de 65 anos convocados ontem para a segunda dose da Coronavc.

Será feito um mutirão para atender essa multidão.

Todos eles estavam agendados para os dias 29 e 30 do mês de abril passado e para o dia 1º deste maio, quando a aplicação da segunda dose foi suspensa.

Acontece, porém, que a lista desse grupo de idosos que aguardam a segunda dose da Coronavac tem ainda mais 12 mil que agora estão mais ansiosos do que nunca.

À ESPERA DO DOUTOR GODOT

Nesta quinta-feira, às 17 horas, pelo site do movimento Crítica Radical na internet, o professor Robson Oliveira, da UFC, lança seu livro “Homem sem Qualidade à espera do Dr. Godot” (personagem de uma peça do irlandês Samuel Beckett que, mesmo diante da expectativa por sua chegada, não aparece).

Doutor pela UFRJ, Robson Oliveira passeia, no seu livro, pela cena social e política do país. O final do livro é para os que o adquirirem.

SALÁRIO MÍNIMO E IMPOSTO DE RENDA

Na Colômbia, está havendo confusão nas ruas porque o governo de lá, presidido por Ivan Duque, do Centro Democrático, quer cobrar Imposto de Renda de quem ganha acima de dois salários mínimos mensais.

Algo que já existe no Brasil, cuja Receita Federal taxa em 7,5% (a alíquota mais barata) quem recebe entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65.

No Brasil, só está isento do IR o trabalhador que ganha até R$ 1.903,98 por mês.

MAIS ÁGUA DO SÃO FRANCISCO PARA ALAGOAS

Hoje, às 11 horas, o presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, inauguram, em São José da Tapera (que nome bem sertanejo), em Alagoas, a quarta etapa do Canal do Sertão Alagoano – espécie de Cinturão das Águas de lá.

O trecho a ser inaugurado tem 30,4 quilômetros de extensão. O canal é todo em concreto e suas águas, captadas no rio São Francisco, beneficiarão 113 mil pessoas residentes em várias localidades do Sertão de Alagoas.

CAIXA TEM SALDO DE APLICAÇÕES DE CR$ 799 BILHÕES

Eis alguns dos principais números do balanço financeiro da Caixa Econômica Federal relativos ao primeiro trimestre deste 2021.

Sua Carteira de Crédito fechou com saldo de aplicações de R$ 799,6 bilhões, um crescimento de 14,3% em 12 meses, mas um salto de 799,6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado de 2020.

O Lucro Líquido do primeiro trimestre de 2021 alcançou 4,6 bilhões, aumento de 4,6% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado.

A Caixa tem hoje 107 milhões de contas digitais e 31 milhões de CPFs únicos no PIX.

O saldo da conta de poupança da Caixa bateu em R$ 368,5 bilhões, evolução de 14,8% em 12 meses.

EMBRAER VENDE AVIÕES PARA O ALASKA

Mais oito jatos comerciais do modelo E175, para 76 passageiros, foram vendidos ontem pela Embraer para a SkyWest, que já tem em sua rota outros 32 E175.

As aeronaves serão operadas pela Alaska Airlines.

O valor do contrato, que será incluído na carteira de pedidos da Embraer do segundo trimestre, é de US$ 399,2 milhões, com base no preço de lista atual.

Mark Neely, Vice-Presidente de Vendas e Marketing da Embraer Aviação Comercial para as Américas, diz que “o E175 é verdadeiramente a espinha dorsal do mercado regional da América do Norte; a participação de mercado da Embraer no segmento de 70-90 assentos na região é de 85%. Atualmente, há 588 jatos E175 voando em companhias dos EUA e Canadá para cidades do Canadá, Estados Unidos, México e América Central”.

Ainda ontem, a Embraer informou, também, que vendeu mais nove novos jatos E175 para o Grupo Alaska Air e sua subsidiária Horizon Air.



As aeronaves E175 voarão exclusivamente com a Alaska Airlines, sob um acordo de compra de capacidade (CPA-Capacity Purchase Agreement, em inglês).

O valor do contrato é de US$ 449,1 milhões, com base nos preços de lista atuais.

CASA DE FESTAS DEMITE SEUS FUNCIONÁRIOS

Uma das melhores e mais aconchegantes casas de festas de Fortaleza, o Tekas Buffet distribuiu ontem um comunicado em que anuncia a demissão de seus funcionários.

O comunicado diz:



“Antes da pandemia, empregávamos 33 famílias, diretamente, e muitas outras, indiretamente. Mas o fechamento do comércio e a paralisação das nossas atividades não nos permitiram manter todos os empregos. Nestes tempos, este foi o nosso primeiro e mais doloroso momento: demitir funcionários que fazem parte de nossa história”.

O Tekas Buffet tem 57 anos de atividades.



O comunicado acrescenta:

“Desde 19 de março de 2020, com a publicação dos decretos de isolamento social rígido, estamos fechados, sem poder realizar um único evento e sem previsão de retorno das atividades. O setor de eventos foi o mais afetado pela pandemia da Covid-19”.

DATAFOLHA: LULA GANHARIA DE BOLSONARO

Saiu ontem à noite mais uma pesquisa Datafolha, segundo a qual a aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro despencou para 24%.

A mesma pesquisa revela que, se a eleição presidencial fosse hoje, Lula, que recuperou seus direitos políticos depois de serem anuladas pelo STF as sentenças que o condenaram, ganharia de Bolsonaro, no segundo turno, com 55% dos votos contra 32%.

Mais: na região Nordeste, a rejeição ao presidente é de 62%.

Os demais possíveis candidatos a presidente em 2022 têm 7% ou menos das intenções de voto.

LÍDERES DA CONSTRUÇÃO CIVIL VISITAM FIEC

Uma comitiva de representantes do Fórum Norte-Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC) visitou ontem o Observatório da Indústria, uma exclusiva plataforma de dados criada, desenvolvida e em operação pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, recebeu a comitiva, da qual faziam parte os líderes da construção civil das regiões Norte e Nordeste.



Saudando-os, Ricardo Cavalcante disse que o setor industrial da construção civil é a locomotiva da economia do país, “e é ele que vai possibilitar o crescimento brasileiro nos próximos anos. Precisamos focar e entender as necessidades da área. Quero que saibam que todos podem contar com o Observatório da Indústria, ferramenta fundamental para promovermos o desenvolvimento efetivo de nossas regiões e empresas”.



A comitiva conheceu as funcionalidades do Observatório da Indústria, um dos maiores centros de dados de inteligência mundial, e compreendeu melhor seus serviços e operações.



INFLAÇÃO NOS EUA FAZ CAIR BOLSA EUROPEIA

Com medo da inflação, que nos EUA mantém sinais de alta, as bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, seguindo os passos de Wall Street, que ontem registrou forte queda por causa da preocupação dos investidores com as taxas inflacionárias.

As bolsas da Ásia também fecharam em baixa hoje pelo mesmo motivo.

A inflação de abril, nos EUA, foi de 4,2%%, acima dos 3,6% esperados pelo mercado.

Há receio de que o FED possa vir a elevar as taxas de juros.