Exportadores cearenses enfrentam crise logística mundial

Exportadores cearenses não escondem sua crescente preocupação com a grave crise mundial que se registra na logística de transporte, afetando, principal e diretamente, a navegação marítima.

Antônio Lúcio Carneiro, sócio e CEO da Resibras – que produz e exporta castanha de caju para os EUA e a Europa – diz à coluna que, “de fato, o comércio exterior vive momento delicado causado pelo aumento dos fretes em algumas regiões, especialmente nas Américas e Ásia”.

Ele revela que os fretes saíram de US$ 2 mil para US$ 10 mil por contêiner, “o que deixa os compradores finais nervosos e hesitantes em celebrar novos negócios”.

Antônio Lúcio Carneiro acrescenta que houve alguns atrasos (de embarque de mercadorias), mas felizmente “todos bem administrados junto aos armadores (dos navios) e clientes”.

(Armador é a pessoa jurídica proprietária, sócia ou afretadora de navio que, por sua conta e risco, equipa mantém e explora comercialmente a embarcação)

Outra grande empresa cearense – a Agrícola Famosa, maior exportadora de melão do país – tem também sentido os atrasos nas escalas de navios nos portos de Pecém, Fortaleza e Natal, mas sem causar, pelo menos até agora, prejuízo às suas relações com importadores da Europa, dos EUA e do Oriente Médio, para onde vende seus produtos.

“Estamos conseguindo atravessar este momento de tensão mundial, o que já uma boa notícia”, como disse uma fonte ligada à empresa.

EDITAL DE LICITAÇÃO E NÃO ORDEM DE SERVIÇO

Ao contrário do que informou a própria assessoria de imprensa do Ministério do Desenvolvimento Regional, em mensagem a esta coluna, o que será assinado quarta-feira, 20, na cidade cearense de Russas, pelo ministro Rogerio Marinho, não será a Ordem de Serviço, mas o Edital de Licitação para as obras de construção do Ramal do Salgado, última etapa do Projeto São Francisco, que se arrasta desde 2007.

A construção do Ramal do Salgado – que reduzirá em cerca de 150 quilômetros a viagem das águas do rio São Francisco de Cabrobó até o Castanhão – consumirá investimentos de R$ 600 milhões.

O outro ramal que integra a parte final do Projeto São Francisco – o Ramal do Apodi – já foi licitado e suas obras estão sendo iniciadas.

O evento de quarta-feira, em Russas, ao qual estará presente o presidente Jair Bolsonaro, integra o roteiro da “Jornada das Águas”, um périplo do ministro Rogério Marinho e de sua equipe que começa nesta segunda-feira, 18, nas nascentes do rio São Francisco, em Minas Gerais e se estenderá pelos estados do Nordeste.

IRRIGANTES DO ACARAÚ REBELAM-SE CONTRA O DNOCS

Revoltam-se contra o Dnocs os produtores do Distrito de Irrigação Vale do Acaraú.

A revolta tem um motivo: o Dnocs limitou em 2.400 litros por segundo a vazão de água para os irrigantes, cuja necessidade, nesta época do ano, é de 2.700 litros por segundo.

Por isto, o Conselho de Administração do Distrito, “no uso de suas atribuições legais”, resolveu o seguinte:

“Todos os irrigantes disporão de, no máximo, volume d’água de 65m³ por hectare plantado por dia, conforme o Capítulo VIII do Regulamento Específico do Dibau (Distrito de Irrigação Baixo Acaraú), que trata da distribuição e uso das águas para irrigação.”

E decidiu, também, que 1) o fornecimento de água será destinado aos produtores adimplentes com a tarifa K2 (parcela correspondente ao rateio das despesas de administração, operação, conservação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum e apoio à produção, segundo o próprio Dnocs); 2) em caso de necessidade para reposição do nível de abastecimento e da operação dos canais, será paralisado o bombeamento, com prévio aviso aos irrigantes; 3) os irrigantes que descumprirem essas decisões sofrerão as sanções previstas na Ata da Assembleia Geral do último dia 10 deste mês.

As decisões foram comunicadas aos irrigantes e à direção do Dnocs por meio de nota assinada pelo gerente executivo do Dibau, Roberto Bastos Cadengue.

Um irrigante do Dibau revelou a esta coluna que o Dnocs deixou de investir na manutenção do Distrito de Irrigação do Vale do Acaraú, o que tem causado prejuízos e preocupações aos irrigantes.

HIDROGÊNIO VERDE: OPINIÃO SEM COMENTÁRIO

Do engenheiro e empresário Fernando Ximenes, dono da cearense Gram Eollic, especializada em energia:



“O Ceará não tem água nem energia suficientes para suportar os projetos já anunciados de produção de Hidrogênio, que, aliás, é incolor, nem é verde, nem cinza”.

Ele escreve à coluna para dizer, resumidamente, que “querer fazer hidrogênio no Ceará sem água e sem energia é a mesma coisa de querer fazer tijolo sem barro e sem lenha” (bem, o tijolo cerâmico já é feito com o uso de gás natural em indústrias ceramistas cearenses).

Ximenes finaliza: “Se o Ceará quer ser mesmo vanguardista em energia, já teria começado a explorar a jazida de urânio de Itataia, já teria mais Linhas de Transmissão e mais subestações de energia elétrica”.

Procurados por esta coluna, dois especialistas em energia recusaram-se a comentar sobre as opiniões de Ximenes.

“Temos coisas mais importantes com que nos ocuparmos”, disseram ambos.

Para o leitor desavisado, a coluna esclarece que a denominação Hidrogênio Verde se aplica ao H2 produzido com o uso de energias limpas – eólica, solar, hidráulica ou de biomassa – geradas sem qualquer agressão ao meio ambiente.