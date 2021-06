Exportação de M. Dias Branco sobe 112,6%

Entre janeiro e março deste ano, a M. Dias Branco, empresa líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos, registrou crescimento de 112,6% no seu faturamento em exportações, em relação a igual período do ano passado de 2020.

Essa boa performance, informa a empresa cearense, é resultado de ações traçadas pelo planejamento estratégico, sustentado por inovações como embalagens e produtos adaptados a cada um dos mercados, assim como o desenvolvimento de marcas próprias em mercados considerados estratégicos.



M. Dias Branco mantém o foco comercial em regiões com alto potencial de crescimento, como América do Sul e Central, Estados Unidos, África e Oriente Médio.

AERIS FARICA PÁ EÓLICA COM 79,7 METROS

Grupo empresarial que implanta no vizinho Piauí um parque de geração de energia eólica importou da China diversos equipamentos, inclusive pás de 76 metros de comprimento.

Aqui no Ceará, no Complexo Industrial do Pecém, a cearense Aerys Energy já fabrica pás eólicas de 79,7 metros de comprimento, as maiores até hoje produzida na América do Sul.

E em Aquiraz, no Leste da Grande Fortaleza, a dinamarquesa Vestas produz, desde 2019, uma super turbina, a VC-150, com potência de 4,2 MW.



O PIB DO BRASIL E O DOS OUTROS

Para mostrar a importância do crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre deste ano, que foi de 1,2%, segundo o IBGE, eis o que aconteceu com o de outros países:

No mesmo primeiro trimestre, o PIB da Bélgica cresceu 0,6%; o da China, também 0,6%; e o da França, 0,4%.

Mas caiu o PIB da Itália (0,4%), o da Espanha (0,5%), o do Japão (1,3%), o do Reino Unido (1,5%), o da Alemanha (1,8%), o de Portugal (3,3%) e o dos EUA ((4,1%).

Em tempo: o Goldman Sachs reviu a previsão de crescimento do PIB brasileiro neste ano de 4,6% para 5,5%.

Há, porém, uma pedra no meio do caminho desse crescimento: a inflação, que continua subindo, o que, certamente, levará o Copom a aumentar novamente a taxa de juros Selic em sua próxima reunião, o que deverá causar mais queda do dólar.

MELÃO AJUDA SUPERÁVIT NO RIO GRANDE DO NORTE

Enquanto no Ceará a balança comercial (importações x importações) registrou, em 2020, novo déficit de mais de US$ 500 milhões, no vizinho Rio Grande do Norte ela apresentou um superávit de US$ 160 milhões.

Essa performance deveu-se quase toda ao excelente desempenho da Agrícola Famosa, parte de cuja produção de melão se dá na geografia potiguar e é exportada pelo Porto de Natal.

A empresa tem ampliado sua área de produção para atender à demanda da clientela estrangeira.

GOVERNO ERRA E SURGE CRISE NO SETOR ELÉTRICO

Tem errado o Ministério de Minas e Energia, e não é de hoje.

Em vez de promover uma política pública que priorize investimento nas energias renováveis –a eólica e a solar, preferencialmente – o MME manteve e pretende manter foco nas usinas termelétricas (UTEs), que consomem carvão mineral e óleo diesel, combustíveis poluentes.

Um leilão de novas UTEs está previsto para este ano.

Hoje, diante de mais uma crise na fonte hidráulica por causa do baixo volume das barragens das hidrelétricas, as termelétricas já estão a produzir energia muito cara e a emitir mais CO2.

Mas, para esta emergência, é o que temos.

PAULINELLI: BRASIL ALIMENTARÁ O MUNDO

Opinião do ex-ministro da Agricultura, Alysson Paulinelli, em cuja gestão foi criada a Embrapa, cuja tecnologia transformou o Brasil numa das duas maiores potências agrícolas do mundo:

“Para o ano de 2050, quando o planeta tiver 9 bilhões de habitantes, serão necessários 61% a mais de alimentos. Para suprir essa demanda, será necessário que o Brasil se comprometa a produzir 2/3 disso. Ou seja, precisamos aumentar nossa produção em 41% para que não faltem alimentos.



“Podemos fazer isso com os pés nas costas, mas é preciso acabar com os desentendimentos que atrapalham, como, por exemplo, na área biológica, em que alguns acreditam que só a agricultura orgânica é a ideal. A FAO fez um estudo e chegou à conclusão de que a agricultura orgânica não abastece nem 0,6% da demanda atual do mundo por alimentos.

“Vamos precisar de alimentos naturais, o que é diferente. Que não são produzidos pela máquina, mas que passam pela mão do homem, em que cada peça tem o olho, a mão e, sobretudo, a dedicação, o carinho e o amor do produtor. Estão tentando fazer isso lá fora, em estufas. Há uns dois anos, nos EUA, fui convidado a conhecer a maior estufa que eles tinham feito, totalmente automatizada. Era mais de 1,5 hectare, e um homem só conduzindo aquilo tudo. Luz, calor, vento. O que precisa tem de forma automática.

“Gostei muito, mas, no final, fiz uma perguntinha só: ‘Quanto custou?’ Não conseguiram me dar o preço. Isso sem falar que eles podem estar usando uma energia muito duvidosa, de carvão ou de fóssil. Então, preferi não entrar nesse tipo de discussão com eles e fiquei como um brasileirinho que sabe que tem a chave dessa questão na mão e que vai ganhar, sem dúvida, essa competição. Só nós podemos fazer isso de forma natural. O Brasil é uma estufa a céu aberto todos os dias do ano. Basta que saibamos aproveitar isso por meio da ciência”.

A opinião de Alysson Paulinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, foi transmitida a uma publicação interna da Tortuga, indústria de suplementos minerais para alimentação de animais, cuja fábrica se localiza no Complexo do Pecém.

SAMARIA RAÇÕES: DOBRANDO A PRODUÇÃO

Avançam as obras de ampliação da Samaria Rações, localizada no Distrito Industrial de Maracanaú. Os trabalhos estão sendo realizados na velocidade do frevo e há um motivo, segundo diz o empresário Cristiano Maia, seu sócio majoritário:

“Estamos correndo contra o tempo para quase triplicar a área da fábrica, cuja produção dobrará. As obras civis estarão prontas até o fim de julho. Em agosto, instalaremos os novos equipamentos e as novas máquinas. Em setembro, inauguraremos a ampliação. Enquanto isso, continuamos trabalhando nos três turnos para atender à demanda, que cresce em todo o País”.

UM FOCO DE DENGUE NO CORAÇÃO DA ALDEOTA

Alô, Secretaria de Saúde!! Um foco de dengue surgiu bem no coração da Aldeota. E já fez várias vítimas.

Ele se localiza em um imóvel na esquina da ruas Osvaldo Cruz com Afonso Celso, onde, até dois anos atrás, funcionou um organismo do governo do Estado que atendia idosos, oferecendo-lhes, semanalmente, shows musicais e sessões de entretenimento.

O prédio, que ocupa meio quarteirão, está abandonado e é nele que se localizam focos do mosquito da dengue, que, no final de todas as tardes, invadem os edifícios de apartamento que existem em sua volta.

Esta coluna pode informar que, em um desses edifícios residenciais, há várias pessoas atacadas pela dengue.

Elas pedem socorro à Secretaria da Saúde – qualquer uma das duas, ou seja, a do Estado ou a do Município de Fortaleza.

LIXO HOSPITALAR NO MEIO DA RUA

E por falar em perigo à saúde pública: um banco de sangue continua a depositar no meio da calçada da rua Coronel Alves Teixeira seu lixo hospitalar.

O pior é que faz duas semanas que esse lixo não é recolhido pelos caminhões da limpeza pública.

Os moradores da rua pedem uma providência, pois, nestes tempos de pandemia, esse lixo hospitalar no meio da rua é mais uma ameaça à saúde das pessoas.

POLIMIX CONHECE LABORATÓRIO DA INDÚSTRIA

Ronaldo Vieira, presidente do Grupo Polimix, e seus diretores conheceram ontem o Laboratório da Indústria, uma plataforma de dados de que estão se valendo empresas do Ceará e de outros estados do país para a elaboração de seus planos estratégicos.

A apresentação foi feita pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que também apresentou ao grupo da Polimix o Hub de Hidrogênio Verde, que será instalado no Complexo do Pecém.

ABREM-SE 1 MILHÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Informa o Sebrae: entre janeiro e abril deste ano, mais de um 1 milhão de novas micro e pequenas empresas foram abertas em todo o país.

Detalhe: 55,8% são novos negócios na área do comércio varejista de vestuário e acessórios.

Salões de beleza (cabeleireiros, manicures e pedicures) são 36,4%.