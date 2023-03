Executivos alemães debatem sobre Hidrogênio Verde na Fiec

Uma missão empresarial da Alemanha, focada em projetos de produção de Hidrogênio Verde, está visitando o Ceará, cumprindo um programa de visitas e reuniões com o presidente e diretores dos organismos da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Ontem, os alemães visitaram instituto Senai de Tecnologia em Energias Renováveis e Eletro Metalmecânica, na Barra do Ceará, onde foram recebidos pelo seu diretor regional, engenheiro Paulo André Holanda, que lhes apresentou os seus laboratórios técnicos e o programa de qualificação da mão de obra para as empresas que operam na geração de energias renováveis.

Nesta sexta-feira, na Casa da Indústria, sede da Fiec, a comitiva alemã participa de uma reunião com diretores e consultores da entidade, conhecendo, em detalhes, o projeto do futuro Hub do Hidrogênio Verde qud será implantado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

O consultor em energia da Fiec, Jurandir Picanço, também acompanhou os alemães durante a visita.



A missão empresarial organizada pela Agência de Cooperação Alemã (GIZ), em cooperação com a Câmara Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHK Rio), é integrada pelos seguintes executivos:

Loana Von, diretora Executiva Adjunta da Câmara de Comércio e Indústria Brasil – Alemanha; Gianna Pedot, assessora técnica do Programa H2 Brasil da GIZ; Jens Hürren , vice-presidente da AHK Rio e diretor-gerente da MAN Energy Solutions Brasil; Romuald Bitt, conselheiro e chefe do Departamento de Economia e Desenvolvimento do Distrito de Rostock; Werner Diwald, presidente do Conselho DWV; Catharina Horn, assessora de Comunicação Internacional BVES; Ekaterina Esche , gerente do Programa Internacional de Soluções Energética da NOW Gmbh; e Catharina Horn, gerente do Programa Internacional de Soluções Energética da NOW Gmbh.