Exclusivo! Agro cearense compra super trator para a cotonicultura

Exclusivo! O maior, o mais moderno e o mais inteligente trator já adquirido por uma empresa cearense acaba de chegar à Chapada do Apodi, na geografia de Limoeiro do Norte, onde acelerará o projeto de retomada a cotonicultura estadual, cuja segunda safra, plantada em 2.500 hectares, está sendo mecanicamente colhida.

A máquina, que é um computador sobre gigantescos pneus, é o New Holland T9.565 PLM Intelligence, capaz de se autocalibrar em milímetros para maior eficiência no plantio e na preparação de grandes áreas agrícolas.

O trator tem 600 CV de força e precisão.

Quem o adquiriu - por um favor não revelado - foi a Nova Agro, empresa liderada por um industrial têxtil cearense, que pretende transformar o Apodi num polo algodoeiro moderno.

“É um emblemático passo que dá a empresa rumo à agricultura digital de alta produtividade e eficiência e que deve ser comemorado por todo setor agro”, como disse Euvaldo Bringel, que, na Secretaria Executiva do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), do Governo do Estado, lidera há três anos o projeto de revitalização da cotonicultura no Ceará.

Este estado já foi um dos líderes nacionais da produção algodoeira, chegando a produzir mais de 150 mil toneladas nos anos 60 e 70. A praga do bicudo, porém, dizimou os algodais cearenses, que agora estão de volta graças ao investimento que faz uma empresa da indústria têxtil, cujo objetivo é verticalizar sua atividade.

A ideia da empresa é produzir algodão na metade do ano e outras culturas na segunda metade. Para isso, a aquisição do super trator foi uma decisão acertada.

Afinal, de que é capaz esse trator computadorizado?

Daniel Olinda, executivo da Nova Agro, revela:

“O trator puxará uma plantadeira John Deere Cs 2134, de 34 linhas, que planta 6 hectares por dia. No preparo de solo, puxará uma grade aradora tatu de 37 discos de 36 polegadas, com produção estimada de 9,5 hectares por hora. Será usado também para puxar um subsolador da GTS de 15 hastes”.

O que é um subsolador?

Responde Daniel Olinda:

“Um subsolador ou levantador plano é um implemento agrícola montado em trator usado para lavoura profunda, afrouxamento e decomposição do solo em profundidades abaixo dos níveis trabalhados por arados de aiveca, grades de disco ou rototiladores”.

Traduzindo: o trator é adaptado para qualquer tipo de tarefa. Assim, ele pode, numa metade do ano, plantar semente de algodão, e, na outra metade, sementes de milho, soja, sorgo e outros grãos.