Evangelho de Hoje, sábado, 24/09 - Lc 9,43b-45

Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: "Prestai bem atenção às palavras que vou dizer: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens." Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender; e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto.

Reflexão – Desejo de imortalidade

Jesus procurava abrir os olhos dos Seus discípulos antecipando o que Lhe iria acontecer em breve, porém, eles não queriam escuta-Lo. Porque tinham medo de padecer, eles fugiam do assunto, não se aprofundavam no contexto nem faziam perguntas. Não admitiam o sofrimento e desviavam-se de qualquer conversa que lhes acenasse com dor e aflição. É que não queriam encarar a veracidade dos fatos, mesmo assim, Jesus quis preparar os seus corações para os acontecimentos vindouros, dando-lhes ciência da verdade, embora que não compreendessem nada do que lhes dizia. Nós também somos assim: nunca admitimos falar em sofrimento e, muito menos na morte. Queremos desconhecer o fato de que um dia também teremos que enfrentar o fim da nossa vida. Temos em nós um desejo de imortalidade e não entendemos também o sentido das coisas espirituais que ultrapassam a nossa razão. Ainda não nos conscientizamos de que a fé na vida eterna é o que nos dá a segurança para que possamos confiar sem precisar tocar e provar as realidades que o Evangelho nos propõe. Não obstante, Jesus também nos fala hoje: “Prestai bem atenção às palavras que vou dizer: o Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens.” Isso significa, que assim como Jesus sofreu e padeceu nas mãos dos homens nós também poderemos suportar as tribulações próprias da nossa existência, com fé e esperança de que tudo um dia passará. Se as pessoas no mundo estivessem mais conscientes da brevidade da sua vida e que um dia tudo irá passar, com certeza, usufruiriam mais do momento presente e não desperdiçariam tempo, oportunidade, juventude, saúde, fortuna e felicidade. Isso diz alguma coisa para você na sua vida? – Você admite conversar sobre a morte? - Como você encara esta realidade da vida humana? - Em que você tem evitado se aprofundar com medo de sofrer? - Há alguma coisa que você terá que enfrentar que não quer nem pensar?

HELENA COLARES SERPA – COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO