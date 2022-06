Evangelho de hoje, sábado, 04/06 (Jo 21, 20-25)

Naquele tempo: Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: 'Senhor, quem é que te vai entregar?' Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: 'Senhor, o que vai ser deste?' Jesus respondeu: 'Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me!' Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: 'Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa?' Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu; e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos.

Reflexão – Cada um de nós tem a sua história

Dentro dos planos de Deus nós somos únicos e temos um chamado pessoal e intransferível. Cada um de nós tem a sua história e, por isso, o Senhor traz, para todos nós, um desígnio diferente. Ele chama a quem quer, na hora que entender ser a melhor e da forma que Ele escolher. Neste Evangelho nós vemos que Pedro queria saber de Jesus o que iria acontecer a João e dava sinais de dúvidas em relação ao discípulo que Jesus amava, por isso, Jesus esclareceu: “Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me!” O plano de Deus para nós é perfeito e tem um sentido definido e uma marca singular, portanto, ao invés de nos preocuparmos com o projeto de Deus para as outras pessoas, nós devemos estar atentos à voz de Jesus que nos diz, pessoalmente, “Tu, segue-me!” É importante, para isto, que permaneçamos quietos (as) e abandonados (as) às sugestões do Espírito o qual sonda o nosso coração e sabe exatamente do que necessitamos. Devemos sempre nos alegrar quando o Senhor nos chamar particularmente, pois, assim, percebemos que a Sua vontade está se cumprindo em nós. Com efeito, nós também, como João, dentro da realidade em que vivemos, daremos testemunho ao mundo das coisas que nos aconteceram, porque seguimos a Jesus e cada um de nós é um discípulo muito amado. - Por que nos preocupamos com a caminhada dos outros? – Por que não aceitamos a nossa missão sem deixar de fiscalizar a missão das outras pessoas? – Você está seguro (a) de que tem feito o que cabe a si? – Como você vê as outras pessoas que não estão fazendo igual a você? – Você se acha superior a elas?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO