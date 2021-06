Evangelho de hoje (Mt 8, 18-22)

Naquele tempo; Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um mestre da Lei aproximou-se e disse: 'Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás.' Jesus lhe respondeu: 'As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.' Um outro dos discípulos disse a Jesus: 'Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai.' Mas Jesus lhe respondeu: 'Segue-me, e deixa que os mortos sepultem os seus mortos.'

Reflexão – “O seguimento de Cristo nos tira das nossas raízes e nos desestrutura”

Assim como chamou o povo que estava ao Seu redor para passar com Ele para a outra margem do lago, Jesus também hoje nos chama para segui-Lo por onde Ele for. A outra margem é o inverso do que estamos acostumados a viver; é o desalojamento, desestruturação, situação de ruptura com os hábitos e os costumes. O mestre da lei era famoso, importante, estruturado e mesmo assim ousou dizer que seguiria Jesus por onde quer que Ele fosse. Jesus, porém, lhe preveniu: 'As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça”. Jesus nos chama, mas não engana. Quem quiser segui-Lo terá que passar pelas dificuldades próprias da mentalidade evangélica. Não adianta somente querermos seguir Jesus com palavras e bons propósitos sem medir as consequências do que estamos pretendendo. O seguimento de Cristo nos tira das nossas raízes e nos desestrutura, por isso, nós somos obrigados (as) a renunciar à nossa existência pacata, medíocre e acomodada. O discípulo que pediu a Jesus para primeiro sepultar o pai era alguém como nós que sempre esperamos um tempo propício para nos desprender dos nossos apegos, dos nossos projetos. Enterrar os mortos significa resolver problemas e dar definições à sua vida apegando-se ao que é seu e de sua responsabilidade. Quem espera que tudo esteja resolvido na sua vida para depois seguir Jesus, irá viver sempre a omissão. Para nós também Jesus diz, hoje: “segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos”. Por isso, não podemos nos acomodar esperando novas oportunidades. É tempo de amar e construir aqui na terra o reino dos céus, para que não sejamos também chamados de “mortos”. - Você também se propõe a seguir Jesus aonde quer que Ele vá? - Qual a sua maior dificuldade para viver o Evangelho?- Você é uma pessoa muito apegada às pessoas da sua família e aos seus bens?- você acha que tem que renunciar a alguma coisa para seguir Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO