Evangelho de hoje (Mt 5, 38-42)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Ouvistes o que foi dito: 'Olho por olho e dente por dente!'Eu, porém, vos digo: Não enfrenteis quem é malvado! Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda! Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto!Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele! Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado."

Reflexão – “Dar a outra face é mostrar o contrário”

O que Jesus nos ensina neste Evangelho deve permear e inspirar as nossas ações de amor enquanto aqui vivermos. Fazer o bem a quem nos trata bem é muito fácil. O verdadeiro amor é baseado nas ações mais difíceis de viver: o perdão, a compreensão, o suportar. O dar a outra face é mostrar o contrário, é dialogar, é promover a paz e não a discórdia. É, também, não fazer questão de nada e nunca negar ajuda a ninguém, mesmo aqueles (as) que não nos ajudam. A piedade é um dom de Deus que nos faz dar a Ele o lugar que merece e ao mesmo tempo um dom que nos impulsiona à compaixão, à fraternidade que é a virtude do bom relacionamento, da amizade desinteressada. Portanto, fazer justiça com as próprias mãos, arvorar-se da autoridade constituída para humilhar, espezinhar e exterminar aqueles que nos são subalternos, é um pecado grave. Guardando as proporções, muitas vezes nós também, nos aproveitamos da nossa posição de comando, de controle para nos apossarmos pela “força” de algo que nos atrai. Coisas simples, como cargos, objetos, posição social, sucesso, e até pessoas etc. Por outro lado, há também a parte que nos faz ser apegados

ao que possuímos, entrando em litígio com alguém e fincando o pé naquilo que nós achamos ter o direito de reivindicar. Por isso, Jesus nos adverte: “não enfrenteis o malvado”. Em outras palavras Ele nos orienta a não fazer questão por coisas que só os maus desejam e nos aconselha: “Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado”. - Como você tem agido com aqueles que não satisfazem aos seus desejos, aos seus pedidos? - Você é uma pessoa vingativa? – Você faz questão pelos primeiros lugares? – Qual o sentimento que se apossa de si quando é contrariado (a), quando não alcança os seus objetivos?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO