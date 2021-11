Evangelho de hoje - Mt 5, 1-12a

Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus."

Reflexão – “Ação e recompensa”

Sabendo que o inimigo havia desviado os homens do objetivo maior para o qual haviam sido criados, Jesus nos coloca a par da proposta de Deus para nós, quando nos apresenta a Sua Constituição. O Plano Original do Pai foi usurpado, por isso, tudo quanto Jesus nos propõe no Seu Evangelho é completamente o inverso do que o mundo tem nos ensinado. Hoje, Jesus continua olhando para nós e nos dá ciência de que a herança do Pai para nós não consiste numa porção material, mas num ensinamento para uma vida em abundância. A proposta das Bem-Aventuranças é e será sempre para nós uma Regra de vida. Ser bem-aventurado, é ser feliz seguindo a doutrina de Jesus e vivenciando aqui na terra, aquilo que iremos experimentar no céu. Apesar de ser difícil vive-las, precisamos ter em mente de que o Pai sabe do que o filho necessita, por isso, não podemos duvidar, mas ter a certeza de que Ele nos dará capacidade para colocar em prática tudo o que nos aconselha. As três primeiras bem-aventuranças: os pobres de espírito, os mansos, os que choram descrevem a recompensa da alma que ama corretamente a si mesmo e se converte para Deus vencendo o apego às riquezas e às honras do mundo (os pobres de espírito); aprendendo a se controlar, a dominar a raiva, as impaciências (os mansos); vencendo a tendência ao conforto, à preguiça, aprendendo a sofrer um pouco no corpo por amor a Deus (os que choram). Em seguida vêm duas bem-aventuranças que descrevem a recompensa da alma que ama o seu próximo praticando a justiça, ou seja, dando a cada um o que lhe é devido – (são os que têm fome e sede de justiça); praticando a bondade e a piedade ajudando ao próximo, e o acolhendo por amor a Deus, (os que são misericordiosos). E por fim, as duas últimas bem-aventuranças descrevem a recompensa da alma que ama a Deus acima de tudo e que na vida de oração procura encontrá-Lo, levada pelos dons do Espírito Santo. Os que vivem da virtude e desejam agir sempre no bem são os puros de coração; os que esperam receber o prêmio pela ajuda que deram ao próximo são os pacíficos; E Jesus termina resumindo tudo numa só frase: «Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o Reino dos Céus». O Espírito Santo é o cirurgião da nossa alma, por isso, é preciso muita entrega, em oração para que possamos nos deixar operar por Ele a fim de que tenhamos tudo isso como Regra da nossa vida. - Você tem se deixado operar pelo Espírito Santo de Deus? – Você tem conseguido viver as bem-aventuranças? - Para você qual a mais difícil de vivenciar? - Perceba em qual Bem-aventurança você está mais fraco (a) e peça a ajuda do Espírito

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO