Evangelho de hoje (Mt 28,8-15)

Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas, e disse: 'Alegrai-vos!' As mulheres aproximaram-se, e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: 'Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão.' Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade, e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos, e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: 'Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis.' Os soldados pegaram o dinheiro, e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus, até ao dia de hoje.

Reflexão – “Alegremo-nos: Jesus ressuscitou e está no meio de nós!”

Aquelas mulheres que partiram depressa do sepulcro para dar a notícia aos seus amigos de que o túmulo de Jesus estava vazio apesar do medo, ficaram cheias de grande alegria. A alegria é o sinal que o cristão dá ao mundo da sua fé e esperança na ressurreição de Jesus. O medo é a consequência natural da nossa incapacidade de dominar as nossas emoções e se torna mais intenso na medida em que não conseguimos nos apoiar na fé e na esperança. Ao contrário, a alegria e o destemor são sinais de que a nossa vida está guardada com Jesus e nos motivam a anunciar ao mundo a Sua presença em nós. Hoje, também, Jesus vem a nós nas horas em que estamos temerosos (as) diante das coisas que ainda não entendemos e nos alenta: “Alegrai-vos, não tenhais medo; Ide anunciar”! Só podemos dar testemunho de que Jesus está vivo na nossa vida, quando vivenciamos realmente esses três ensinamentos de Jesus. Alegrar-se – não ter medo e ir. A alegria é o primeiro sinal de uma vida em Deus; O destemor faz parte da vida do cristão, e anunciar o Evangelho é a missão de todos (as) aqueles (as) que vivem em Cristo. O medo faz parte da nossa humanidade, porém, quando nos apropriamos da Palavra de Cristo e assumimos as suas promessas nós podemos atravessar o vale escuro sem nenhum temor. Tudo na vida passa e todas as dificuldades nós as poderemos suportar em vista da alegria de ter uma vida interior renovada pela presença de Jesus no coração. Alegremo-nos: Jesus ressuscitou e está no meio de nós, vitorioso para nos fazer também vencedores. - Você tem obedecido às ordens de Jesus? – Você cultiva a alegria? – O que o seu coração ainda teme? – Como você tem anunciado ao mundo a sua vida nova? – Você tem se apossado das promessas de Deus e confiando na Palavra de Cristo? – Então você já é um (a) vencedor (a)!

HELENA COLARES SERPA - Comunidade Católica Um Novo Caminho