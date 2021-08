Evangelho de hoje (Mt 23,27-32)

Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados: por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão! Assim também vós: por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e injustiça. Aí de vós, mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: 'Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas'. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais!'

Reflexão - “As aparências enganam”

Assim como fez com os mestres da lei e os fariseus, no Evangelho de hoje Jesus continua a nos interpelar a respeito da sinceridade nas nossas “boas ações” e das palavras que proferimos, dos elogios fáceis e cheios de hipocrisia que emitimos com o intuito de agradar a alguém, enquanto o nosso coração, muitas vezes, até crítica e reprova. Deus conhece o nosso íntimo e sabe que nem tudo o que aparentamos ser diante dos outros é, na verdade, o que se passa dentro do nosso íntimo. Em muitas coisas podemos estar vivendo de aparências. No entanto, Jesus nos ensina que a franqueza e a transparência devem ser um princípio básico nas nossas atitudes. O nosso coração deve dar o ritmo para as nossas realizações, do contrário, por mais esforço exterior que façamos as nossas obras denotarão sinal de morte e não de vida. Também seremos como sepulcros caiados, por fora impecável, por dentro, cheios de imundície. Muitas vezes nós costumamos criticar os erros dos nossos irmãos afirmando que não seríamos capazes de fazer o mesmo, no entanto, na verdade, assim como aconteceu com eles poderia também ter ocorrido conosco. A verdade e a justiça devem permear as nossas atitudes, nem que doa. Jesus foi transparente e sincero quando disse: “Ai de vós, hipócritas!” Será que somos nós, hoje, os mestres da lei e os fariseus, falsos e cínicos? - Como está a sua justiça? – Ela é verdadeira? – Em que será que você poderá estar vivendo, só de fachada? - Você gosta de criticar as falhas dos outros achando que não cairia no mesmo erro? - Você costuma fazer alguma coisa somente para parecer bom para os outros? – Você costuma refletir sobre as consequências das suas ações? - Você tem costume de elogiar as pessoas somente para agradá-las?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO