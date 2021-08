Evangelho de hoje (Mt 23,1-12)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Os mestres da Lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a Lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações! Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas; Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de Mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de Mestre, pois um só é vosso Mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. 10Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso Guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado."

Reflexão – “Coerência de vida”

Jesus ensina-nos a ter coerência entre as nossas palavras e atitudes. Precisamos ter consciência de que conseguiremos atrair as pessoas muito mais com o nosso testemunho de vida do que mesmo com bonitas palavras e longas preleções. Por isso, Ele criticava os mestres da lei e os fariseus pelo contratestemunho que davam diante das pessoas de quem eles cobravam o cumprimento de regras e preceitos que eles mesmos não conseguiam cumprir. Diante do que Jesus nos ensina, precisamos ter firmeza nas nossas ações quando cobramos ou exigimos dos outros que reconheçam a nossa autoridade. A nossa autoridade é legitimada pelas nossas ações e não pelas nossas palavras e conselhos. Todo aquele (a) que, ensina porque vive e dá conselhos porque faz, tem autoridade. Com efeito, possui autoridade para interpretar a lei de Deus, quem a vivencia e a tem gravada em seu coração e, consequentemente, nas suas atitudes. Precisamos estar conscientes também de que não somos mestres nem guias, não temos em nós a verdade absoluta nem o conhecimento de todos os mistérios. Só Jesus é Mestre e Senhor, só Ele é a Verdade, é n’Ele que nós nos apoiamos para, como irmãos e irmãs, cumprir com o dever de ensinar, de exortar, de aconselhar às pessoas a quem orientamos. No entanto, isto só se torna legítimo, quando o fazemos como serviço, com humildade e responsabilidade, na unção do Espírito Santo, e não somente para aparecer. – O que você tem aconselhado aos seus amigos e amigas é o mesmo que tem feito? – Você sente-se responsável pelo crescimento e melhoria de alguém? – O seu testemunho de vida serve de parâmetro para as pessoas que convivem com você?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO