Evangelho de hoje (Mt 22,34-40)

Naquele tempo: Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: 'Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?' Jesus respondeu: '`Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento!' Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: `Amarás ao teu próximo como a ti mesmo'. Toda a Lei e os profetas dependem desses dois mandamentos.

Reflexão - “Não podemos dar o que não temos”

Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, como nós nos amamos, é a chave para que possamos viver toda a Lei e os profetas. Este é o nosso chamado, esta é a nossa vocação! A Lei e os profetas estão contidos na Palavra que Deus deixou para direcionar a nossa vida rumo à felicidade e nela o significado do amor que Deus nos propõe é diferente do sentido que naturalmente nós apreendemos no mundo. De muitas maneiras nós, homens e mulheres, temos vivido “o amor” nos nossos relacionamentos. As juras e as promessas de hoje são facilmente esquecidas amanhã. Para que o amor que temos a Deus seja considerado válido é preciso que ele se manifeste por meio do amor que vivenciamos nas nossas relações com o nosso próximo e conosco mesmo. Jesus nos recomenda a amar a Deus com o coração, a alma e o entendimento, a fim de que seja algo encarnado e enraizado em nós e não somente de fachada e aparência nem de palavras e juras. O coração é o centro do nosso ser interior, na alma estão os nossos sentimentos e emoções e o entendimento significa a nossa percepção cognitiva, faculdade de entender de conceber e de julgar as coisas. Portanto, o amor supõe inteireza de pensamentos, palavras e ações. Porém, tudo parte do Amor de Deus que é a fonte que alimenta a nossa capacidade de amar, primeiramente a Ele, e ao nosso próximo, na mesma medida em que nós nos amamos. Partindo daí nós pressupomos que só podemos amar os nossos irmãos se também amarmos a nós mesmos. Não podemos dar o que não temos. O amor de Deus é gratuito, está à nossa disposição, consequentemente, se quisermos ser felizes e construir um mundo mais afortunado precisamos deixar que o amor seja a primeira regra na nossa vida. – Você ama a si mesmo (a)? – Você tem cuidado de si? – Como você tem demonstrado que ama a Deus de todo o coração, alma e entendimento? – Você tem certeza de que é amado (a) por Deus? - Você tem amado ao próximo como a si mesmo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO