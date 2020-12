Evangelho de hoje (Mt 21,23-27)

Naquele tempo:Jesus voltou ao Templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: 'Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade?' Jesus respondeu-lhes: 'Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens?' Eles refletiam entre si: 'Se dissermos: 'Do céu', ele nos dirá: 'Por que não acreditastes nele?' Se dissermos: 'Dos homens', temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta.' Eles então responderam a Jesus: 'Não sabemos.' Ao que Jesus também respondeu: 'Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas.

Reflexão – “Jesus continua nos ensinando coisas do céu”

Jesus sabia que não seriam as Suas palavras e Suas justificativas que fariam com que as pessoas acreditassem Nele. Por isso não se detinha a dar satisfação àqueles que duvidavam da Sua origem divina. Deste modo, Ele confundia a todos os que queriam pô-lo em julgamento, consciente da Sua autoridade de Filho de Deus e enviado para uma missão redentora. Aproveitava então, o tempo para abrir os olhos das pessoas, não apenas com pregações, mas com ações. Ele se apoiava no relacionamento íntimo que tinha com o Pai e o Espírito Santo, e tinha ciência exata de que as Suas ações eram conduzidas pelo céu e não pela mentalidade do mundo. Jesus continua nos ensinando coisas do céu que podemos viver aqui na terra e, somente pode entender as pessoas que não questionam e abrem o coração para receber a mensagem evangélica. Portanto, se não formos incrédulos (as), mas despojados (as) da nossa mentalidade lógica nós teremos todas as respostas para as nossas expectativas. Muitas vezes nós nos encontramos também interrogando se a Palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, o Verbo encarnado, pode interferir na nossa vida quando vem de encontro a algumas coisas que estamos praticando. E, por isso, ficamos reféns da nossa mentalidade racional que deseja dirigir a nossa vida, mesmo que à custa do contra testemunho da Palavra. O que precisamos fazer é nos entregar sem reservas a Jesus com fé para que tudo o que o Pai planejou para nós se realize como Ele quiser. A fé em Jesus Cristo é a ponte que nos faz atravessar do ponto da nossa humanidade para termos acesso à divindade, ao transcendental e infinito. Confiando nisto todos nós podemos seguir firmes na estrada que nos leva à santidade que é justamente a vontade de Deus acontecendo na vida dos batizados em nome Jesus Cristo! – Você também costuma questionar a autoridade de Jesus para a sua vida? – O que você faz quando descobre que não está agindo de acordo com os ensinamentos da Bíblia? – Você tem procurado regar a sua fé? – Você confia em Jesus Cristo e na força do Espírito Santo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO