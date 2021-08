Evangelho de hoje (Mt 19,23-30)

Naquele tempo: Jesus disse aos discípulos: 'Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no Reino dos Céus. E digo ainda: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no Reino de Deus.' Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados, e perguntaram: 'Então, quem pode ser salvo?' Jesus olhou para eles e disse: 'Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível.' Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: 'Vê! Nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber?' Jesus respondeu: 'Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros.

Reflexão – “A vida eterna precisa ser a nossa meta de chegada”

“Dificilmente um rico entrará no reino dos céus.” Colocando esta observação de Jesus na nossa vida podemos perceber que na maioria das vezes quem possui muitos bens vive também muito ocupado (a) e preocupado (a) com os seus haveres e não percebe que o reino de Deus acontece na vida das pessoas simples, sem ambição e que não tem apego à vida terrena. Na verdade, o que atrapalha o rico a não se apossar do reino dos céus não é propriamente o dinheiro e os bens que ele possui, mas o seu apego e o valor que ele dá às coisas que tem. O rico a quem Jesus se refere é aquela pessoa que coloca a sua confiança e o ideal da sua vida nos bens que amealhou e não encontra tempo para Deus, pois não se reconhece necessitado Dele. Alimenta-se de suas posses e, porque possui muitos bens, vive em função deles. É aquele que se basta a si mesmo, sente-se farto, independente, sem carência. Deus é o doador dos nossos bens e tudo quanto Ele coloca em nossas mãos há de ter um sentido para a conquista da nossa vida eterna. Diante da interrogação dos discípulos em relação a eles que deixaram tudo para segui-Lo, Jesus lhes garante a recompensa de possuírem cem vezes mais daquilo que deixaram e a vida eterna como herança. Deixar casa, irmãos, pai e mãe, campos etc. significa não ter apego a nada nem a ninguém para ser dependente do Seu Amor e tê-Lo em primeiro lugar na vida. Nós damos o primeiro lugar a Deus a partir dos nossos pensamentos, sonhos, ideais e ações. As coisas que possuímos, os bens que adquirimos não devem se tornar obstáculos para seguirmos a Jesus e vivermos os ensinamentos evangélicos. Para acompanhar Jesus nós precisamos apenas de um coração rendido e confiante, certos de que Ele tudo providenciará para a nossa caminhada. A nossa recompensa é certa, pode tardar, mas não falhará. A vida eterna precisa ser a nossa meta de chegada, pois se estivermos lutando somente pelas coisas temporais, seremos pessoas frustradas e sempre carentes de amor. Você possui muitos bens? - Os bens que você possui lhe tiram de Deus? – Com o que você se preocupa? – Você tem a vida eterna como meta de chegada? – Você desejaria passar o restante da sua vida como você é hoje?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO