Evangelho de hoje (Mt 19, 13-15)

Naquele tempo: Levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: 'Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o Reino dos Céus.' E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali.

Reflexão – “Diferença entre a criança e o homem velho.”

Por nos considerarmos sábios e inteligentes nós, homens e mulheres, em sua maioria não queremos ser tratados como crianças. Jesus vai de encontro à nossa mentalidade e nos aponta a criança como um modelo a seguir a fim de que possamos para participar do Seu reino. Mais uma vez, então, Jesus nos fala sobre o valor de sermos simples, dependentes e confiantes. A criança é o símbolo do ser fraco sem pretensões sociais: ela é simples, não tem poder nem ambição, vazia de si mesma e pronta para receber o Reino. A dependência, a naturalidade, a confiança, a entrega nas mãos dos pais, o coração transparente, a alegria, o suplicar, o pedir, o querer estar perto dos seus, o carinho, a inocência, a falta de maledicência, tudo isto, faz a diferença entre a criança e o homem velho. O Senhor quer que tenhamos esse coração de criança, renovado, que não julga, mas espera confiante, que ora e suplica. Somente assim nós poderemos viver o reino dos céus, aqui! O mundo chama de tolos os que assim vivem, porém o que é tolice para o mundo é sabedoria para Deus. – Você quer ser como uma criança nas mãos do Pai? – Você confia plenamente que Deus é Pai e quer olhar por você a cada momento? - Para você o que significa ser criança? Você age como criança? - Qual a maior virtude da criança? Procure imitá-la.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO