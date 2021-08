Evangelho de hoje (Mt 17,14-20)

Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: 'Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético, e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo!' Jesus respondeu: 'Ó gente sem fé e perversa! Até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino.' Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: 'Por que nós não conseguimos expulsar o demônio?' Jesus respondeu: 'Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: 'Vai daqui para lá e ela irá. E nada vos será impossível.'

Reflexão - “Ter ou não ter fé, eis o ponto”

O fato dos discípulos de Jesus não terem curado o menino epilético porque não tinham fé nos leva a pensar também na nossa situação em relação a ter fé ou não ter fé. Será que estamos conseguindo fazer milagres em Nome de Jesus? Será que estamos conseguindo alcançar o que buscamos? Será que acreditamos mesmo que Deus age com poder por meio de nós? Precisamos ter consciência de que o Senhor espera apenas a nossa confiança para poder fazer os milagres de que precisamos. Hoje também nós enfrentamos muitos males que são comparáveis à “epilepsia” daquele menino. Além das enfermidades por causa da pandemia pelo Covid, nós também enfrentamos aquelas que atingem a nossa alma, como a depressão, o desalento, a prostituição, a dependência das drogas, todas

originárias da nossa experiência com as dificuldades do mundo atual. No entanto, o próprio Jesus nos garante que se tivermos fé mesmo que seja bem pequenininha como uma semente de mostarda, poderemos fazer proezas e alcançar as coisas que nos parecem impossíveis. Como os discípulos de Jesus nós também somos chamados (as) a profetizar, curar e libertar da “epilepsia contemporânea”, aquelas pessoas que hora caem no fogo, hora se afundam nas águas da existência. E, se temos fé em Jesus, com certeza, nós também poderemos dar ordens às montanhas que tentam nos desanimar. Nada então nos será impossível realizar. A fé com que nós acolhemos o povo carente, doente, sofredor e que precisa de Jesus, é o termômetro para que tenhamos ou não sucesso no nosso ministério. Vale muito mais a fé com que nós rezamos pelas pessoas do que mesmo o que as pessoas esperam de nós. Somos apenas portadores da graça de Deus e precisamos acreditar que Ele age por meio de nós para que não afirme como naquele tempo: “Ó gente sem fé e perversa!” – Você acredita no poder de Jesus quando você ora por alguém? – A oração que você faz por alguém é em Nome de Jesus ou baseada na sua fraqueza humana? – Você tem tido coragem de orar pedindo cura e libertação para aqueles que se aproximam de si? – Por quem você precisa orar neste momento atual?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO