Evangelho de hoje (Mt 16, 13-23)

Naquele tempo: Jesus foi à região de Cesaréia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: 'Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?' Eles responderam: 'Alguns dizem que é João Batista; outros que é Elias; Outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas.' Então Jesus lhes perguntou: 'E vós, quem dizeis que eu sou?' Simão Pedro respondeu: 'Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.' Respondendo, Jesus lhe disse: 'Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha Igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus; tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus.' Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir à Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da Lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: 'Deus não permita tal coisa, Senhor! Que isto nunca te aconteça!' Jesus, porém, voltou-se para Pedro, e disse: 'Vai para longe, Satanás! Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens!'

Reflexão – “A tentação de Pedro”

O mesmo Pedro a quem Jesus entregara as chaves do reino dos céus e a Sua Igreja, com o poder de tudo ligar e desligar na terra e no céu, foi depois mandado para longe de Jesus, como satanás. Primeiramente, diante da indagação de Jesus e inspirado pelo Espírito Santo, Pedro proclamou com a boca o que o Pai lhe revelara: “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo” e foi considerado “feliz” e a ele Jesus entregou a Sua Igreja. Depois, diante do que Jesus prognosticava em relação ao sofrimento que deveria passar, a sua humanidade falou mais alto e Pedro caiu na tentação, com pensamentos do mundo, por isso, foi repelido por Jesus. Somos também como Pedro! Na medida em que nos deixamos invadir pelo sopro do Espírito Santo, nós conseguimos também falar em Nome de Deus, profetizar e edificar o reino dos céus aqui na terra. Quando damos abertura à nossa humanidade, facilmente somos sugestionados pela nossa fraqueza e os nossos pontos de vista seguem a mentalidade que o mundo prega. Jesus conhece de que somos feitos. As nossas atitudes, às vezes, são motivadas pelo Espírito Santo, em outras vezes, são baseadas na nossa própria humanidade e saímos da sintonia com Deus e o Seu Espírito. Precisamos estar atentos e fazer o discernimento de quem é que, realmente, nos inspira para que sejamos discípulos convictos, segundo o coração do Mestre. Fomos escolhidos para edificar o reino dos céus aqui na terra e a nossa proclamação sobre a pessoa de Jesus é muito importante para que a nossa missão tenha êxito. – Você tem convicção do que prega e o que faz? - Procure recordar algum acontecimento em que você foi duvidoso e pergunte ao Espírito Santo como agir agora que tem consciência disto. - Quem é Jesus para você? - Você já percebeu que tudo quanto você fizer na terra terá repercussão no céu?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO