Evangelho de hoje (Mt 15, 21-28)

Naquele tempo: Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananéia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: 'Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim: minha filha está cruelmente atormentada por um demônio!' Mas, Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: 'Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós.' Jesus respondeu: 'Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel.' Mas, a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus, e começou a implorar: 'Senhor, socorre-me!' Jesus lhe disse: 'Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos.' A mulher insistiu: 'É verdade, Senhor; mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos!' Diante disso, Jesus lhe disse: 'Mulher, grande é a tua fé! Seja feito como tu queres!' E desde aquele momento sua filha ficou curada.

Reflexão – “Fé insistente”

Jesus realiza em nós na medida do que nós almejamos, de coração. A força do nosso querer é sinal de Fé e é uma motivação para que Ele realize em nossa vida os milagres que esperamos. A mulher Cananéia não se rendeu aos argumentos de Jesus, mas, com fé e convicção, mesmo não se reconhecendo merecedora, pediu a Ele as migalhas que sobrassem da “mesa dos judeus”. Por isso, ela foi atendida! Na realidade, Jesus foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel e, nós também, não pertencemos àquela casa, porém, Jesus nos acolhe como acolheu aquela mulher. Somos pecadores e, por nós mesmos, não temos merecimentos, não podemos cobrar nem exigir direitos, porém, grande também é a nossa fé e isto basta para que Jesus venha nos alimentar e saciar de pão a todos que são humildes e perseverantes. Por isso não cessemos de gritar também: “Senhor, socorre-me!" Muitas vezes, Jesus também não nos responde palavra alguma, mas a nossa insistência será para Ele prova de que cremos e temos fé no Seu poder. A fé é o argumento que mantém a nossa esperança na hora do desespero! - A sua fé também é grande como a da cananeia? – O que tem atraído você para Deus? - Você tem esperança de plantar e colher frutos de conversão? - Você se acha merecedor (a) da Salvação que Jesus veio trazer ao mundo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO