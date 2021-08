Evangelho de hoje (Mt 14,22-36)

Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte, para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados, e disseram: 'É um fantasma'. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: 'Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!' Então Pedro lhe disse: 'Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água.' E Jesus respondeu: 'Vem!' Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: 'Senhor, salva-me!' Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro, e lhe disse: 'Homem fraco na fé, por que duvidaste?' Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco, prostraram-se diante dele, dizendo:

'Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus!' Após a travessia desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar, reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes; e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram, ficaram curados.

Reflexão – “Somente a Fé em Jesus nos fará caminhar sobre as águas.

Quando despediu os Seus discípulos Jesus já imaginara que eles iriam passar por tribulações por causa do mar agitado. No entanto, mesmo assim, Ele os mandou ir à frente a fim de que pudessem exercitar a sua fé. Assim, de longe Ele logo percebeu o que eles estavam vivenciando por causa da ventania que soprava sobre o seu barco sacudido pelas ondas do mar. Aproximou-se deles, e Pedro, cheio de dúvidas, pediu-Lhe, então, uma prova. “Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água”. Jesus chamou e Pedro foi, no entanto, ao primeiro sopro do vento ele desviou os seus olhos e esmoreceu na fé, teve medo e não conseguiu ir adiante, no seu propósito. Na nossa vida, quando estamos atravessando as tempestades, isto também acontece conosco! Pedimos a Deus provas de coisas que só dependem da nossa fé para que aconteçam. Queremos, mas não confiamos no poder de Deus; desejamos, mas não temos paciência para enfrentar as dificuldades próprias daquilo que queremos conquistar. Somos débeis, indecisos e, na verdade, somos homens e mulheres fracos na fé. Duvidamos das promessas do Senhor e somos condicionados a confiar na nossa própria fraqueza que não nos deixa caminhar sobre as dificuldades. Testamos a Deus, mas confiamos em nós. Todavia, sabedores de que não temos capacidade, nós naufragamos porque desistimos de lutar. O Senhor, no entanto, nos espera de mãos estendidas para nos ajudar. Jesus conhece as nossas fraquezas, por isso, Ele nos perdoa quando tentamos testá-Lo e O colocamos à prova. A única coisa que precisamos fazer é reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e pode nos tirar de qualquer sufoco sem que seja preciso nos arriscar para avaliar a Sua força. - Você já percebeu que Jesus sabe das suas dificuldades e que Ele se aproxima de si de várias maneiras? - Como você tem acolhido a aproximação de Deus na sua vida? - Você também tem testado o poder de Deus? - Como Ele tem se manifestado? Você tem medo de Deus? Por quê?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO