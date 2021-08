Evangelho de hoje (Mt 14, 13-21)

Naquele tempo: Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: 'Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida!' Jesus porém lhes disse: 'Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer!' Os discípulos responderam: 'Só temos aqui cinco pães e dois peixes.' Jesus disse: 'Trazei-os aqui.' Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães, e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças.



Reflexão - “Lição de solidariedade”

Quando Jesus rejeitou a ideia de seus discípulos para “dispensar as multidões” famintas Ele nos deu uma grande lição de solidariedade humana. Quantas vezes nós queremos nos ver livres dos problemas e “despedimos” as pessoas que são empecilhos à nossa missão, à nossa caminhada! Quantas pessoas também vêm famintas precisando de nós e fazemos vista grossa às suas dificuldades, achando que não somos capazes de ajudá-las porque temos muito pouco. Hoje também Jesus nos orienta a sentar e escutar as pessoas. E, depois, nos colocar à disposição delas para ajudá-las nas suas necessidades, para que Ele mesmo possa providenciar o que estiver faltando. Não precisamos possuir nada, a providência de Deus é quem realizará o grande milagre da multiplicação. A nós somente compete abençoá-las em nome de Jesus e expor a Ele a situação, sabendo que nós sozinhos (as) não podemos providenciar. – Você também tem propensão a eliminar da sua frente aquelas pessoas que lhe são pesadas? - Do que você dispõe para alimentar a multidão que procura pão? - A quem Jesus manda hoje você oferecer o pão da Palavra? – Você tem sentado com as pessoas para partilhar?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO