Evangelho de hoje (Mt 12,38-42)

Naquele tempo: Alguns mestres da Lei e fariseus disseram a Jesus: 'Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti.' Jesus respondeu-lhes: 'Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do Sul se levantará contra essa geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão.'

Reflexão – “Deus sinaliza o Seu amor dentro do nosso coração”

O sinal de Jonas, quando esteve três dias e três noites no ventre da baleia, prefigura para nós o sinal da Fé na Morte e Ressurreição de Jesus e é a prova maior do Amor de Deus por nós. Assim, neste Evangelho, Jesus nos exorta a tomar consciência de que o grande sinal é o sinal do Seu Amor na Cruz. Os sinais do amor de Deus por nós são a vida, a liberdade, a misericórdia, a esperança, a motivação e se manifestam em nós pelo poder do Espírito Santo. Nós também, muitas vezes pedimos sinais porque queremos testar o poder de Deus na nossa vida. Não precisamos de outros sinais para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, a não ser que se entregou por nós e na Cruz derramou o Seu precioso Sangue para nos dar uma vida nova no Espírito. O Senhor nos mostra que o Seu Amor é a garantia de que necessitamos para usufruir de uma vida harmoniosa conosco mesmo e com as outras pessoas. O amor de Deus age em nós e através de nós. Por isso, quando nos deixamos motivar pela presença amorosa de Deus, nós encontramos sentido para a nossa existência e compreendemos qual é a nossa missão aqui na terra. Este Amor é como uma força interior que possuímos, porém, não sabemos de onde vem, apenas sentimos que provém de uma fonte inesgotável. Não esperemos por sinais exteriores. Deus sinaliza o Seu amor dentro do nosso coração e, por isto, não precisamos enxergar nem tocar ou ouvir, mas somente perceber a sua intensidade e a sua eficácia em nós – Você precisa de evidências para acreditar no poder de Deus na sua vida? – Você tem esperado por sinais mais claros ou já reconhece que Jesus já lhe trouxe a salvação? – Você tem fé em Jesus Cristo? – Para você o que representa o SINAL DA CRUZ?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO