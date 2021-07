Evangelho de hoje (Mt 12, 14-21)

Naquele tempo: Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: 'Eis o meu servo, que escolhi; o meu amado, no qual coloco a minha afeição; porei sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança.'

Reflexão – “Somos soldados de Cristo”

A figura central de toda a Sagrada Escritura é Jesus Cristo. Nele as profecias se cumpriram e o Antigo Testamento é um prenúncio da missão de Jesus, Redentor dos homens. Por isso, o próprio Jesus reconhecia os acontecimentos que lhe eram desfavoráveis como provas de que a vontade de Deus estava se realizando. Até o fato de ser perseguido e de ser objeto da ira dos fariseus que não entendiam as manifestações dos Seus milagres e prodígios no meio das multidões, dava-lhe o entendimento de que tudo caminhava assim como fora anunciado pelos profetas. Ele então, se reportava às Escrituras e falava dele mesmo dizendo: “Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças”. Jesus tinha plena consciência de que seria rejeitado pelos homens e teria que passar pelo sofrimento por causa dos seus pecados. Porém, Ele esclarecia, denunciava e anunciava o reino de amor revelando ao mundo a Face de Deus Pai. Assim também precisamos entender que quando somos perseguidos e humilhados no seguimento de Cristo, os sofrimentos e as perseguições são para nós sinais de que estamos fazendo a vontade do Pai. Por isso, não precisamos reagir nem tampouco nos ofender e discutir. Muito pelo contrário, devemos colocar a nossa esperança e cultivar o ardor, o zelo e o entusiasmo, porque estamos sendo soldados de Cristo. Mesmo injustiçado Jesus não desistia de prosseguir o Seu caminho para conquistar a salvação da humanidade. – E você como tem enfrentado as dificuldades de ser um cristão autêntico? – Você costuma discutir com as pessoas que ainda não conhecem o caminho e a verdade de Cristo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO