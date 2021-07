Evangelho de hoje (Mt 11,20-24)

Naquele tempo: Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. 'Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se os milagres que se realizaram no meio de vós, tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem! Eu vos digo: no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum! Acaso serás erguida até o céu? Não! Serás jogada no inferno! Porque, se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje! Eu, porém, vos digo: no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós!'

Reflexão - “Os milagres continuam”

Hoje também, como aquelas cidades a que Jesus se refere, nós recebemos os favores de Deus, usufruímos de bênçãos gratuitas, mas nos acomodamos na mesma vida de sempre sem mudança nem transformações. A Palavra do Senhor a cada momento nos exorta e nos admoesta com o objetivo de nos levar à conversão e à mudança de vida e de atitude. Assim sendo, Ela nos conduz a uma transformação interior e nos exercita a fé e a conversão. Ai de nós se não acreditarmos nisso e fizermos ouvidos de mercadores. Os milagres de Jesus, continuam acontecendo na nossa vida, no entanto, continuamos fracos na fé, duvidando da autoria de Deus, questionando sobre os mesmos pontos e com as mesmas práticas e nem nos arrependemos do mal que fazemos. Jesus nos conclama a abrir os nossos olhos diante dos Seus

ensinamentos. Muitas vezes temos fé nas pessoas que nos ensinam como viver no mundo, levando vantagem e usufruindo dos bens, mas não escutamos os conselhos de Jesus que veio ao mundo para nos garantir não somente bens e posses, mas, a vida interminável. A Ele, sim, devemos dar crédito, porque as Suas Palavras são palavras de vida eterna. - A que espécie de vida a Palavra de Deus o (a) tem guiado? – Você identifica milagres na sua vida? A quem você atribui a autoria desses milagres? – Como você tem demonstrado gratidão a Deus? – Você tem aproveitado este tempo favorável das graças de Deus na sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO