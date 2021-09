Evangelho de hoje (Mt 1,1-16.18-23)

Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac; Isaac gerou Jacó; Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom; Esrom gerou Aram; Aram gerou Aminadab; Aminadab gerou Naasson; Naasson Gerou Salmon; Salmon gerou Booz, cuja mãe era Raab. Booz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. 6Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão; Roboão gerou Abias; Abias gerou Asa; Asa gerou Josafá; Josafá gerou Jorão; Jorão gerou Ozias; Ozias gerou Jotão; Jotão gerou Acaz; Acaz gerou Ezequias; Ezequias gerou Manassés; Manassés gerou Amon; Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel; Salatiel gerou Zorobabel; Zorobabel gerou Abiud; Abiud gerou Eliaquim; Eliaquim gerou Azor; 14Azor gerou Sadoc; Sadoc gerou Aquim; Aquim gerou Eliud; Eliud gerou Eleazar; Eleazar gerou Matã; Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: "José, Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados". Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa: Deus está conosco".

Reflexão - “Tudo nos fala de Deus!”

Este Evangelho nos leva a meditar sobre a nossa existência humana que, como Jesus, também tem uma origem e uma história. Na medida em que tomamos conhecimento da Bíblia nós comprovamos que em todas as gerações há pessoas boas e pessoas más, há homens e mulheres santos, assim como também há aqueles que não procederam bem. Jesus, como homem, não veio diferentemente de nós. Cada um de nós escreve a sua própria história e, se, como Maria e José estivermos ajustados ao Plano do Pai, contribuiremos para o soerguimento da humanidade. José é o maior exemplo do homem justo e foi por meio dele que se cumpriu a promessa que Deus fizera a Davi. Assim ele foi chamado para ser o pai adotivo de Jesus. Como pessoa humana São José também teve dúvidas e questionou a maternidade de Maria, no entanto, ao receber a mensagem do anjo atendeu prontamente as ordens do Pai e, mesmo sem as evidências que costumamos exigir, confiou e obedeceu à risca tudo o que lhe foi proposto. Assim sendo, contrariando os seus planos pessoais e mudando o rumo de sua vida, São José contribuiu com o Pai no Seu Projeto salvífico acatando as ordens do anjo, mensageiro de Deus. “Não tenhas medo”, disse-lhe o anjo e ele confiou plenamente em tudo o que lhe foi revelado. As ordens de Deus também nos chegam através das pessoas que nos orientam, da Palavra que nos instrui, dos pensamentos, das moções e até dos sonhos. Tudo nos fala de Deus, portanto, precisamos com muita atenção, sondar os pensamentos que o Espírito Santo nos revela a fim pôr em prática a vontade do Pai para a nossa vida, e assim, nos tornarmos justos, (as), como São José. - Será que têm acontecido na sua vida situações como esta? Para você é difícil ajustar-se a mudanças de plano? - Você acha que o sacrifício de José valeu à pena? Tem valido a pena para você abdicar de algum projeto seu em favor de fazer a vontade de Deus? – O que você tem feito para perceber os sinais de Deus através das pessoas e dos acontecimentos?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO