Evangelho de hoje (Mt 11, 11-15)

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: "Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no Reino dos Céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o Reino dos Céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a Lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça".

Reflexão – “O valor do Reino dos céus”

Desde o Antigo Testamento os profetas já falavam daquele que viria ao mundo preparar o caminho para o Messias que chegaria para instaurar o reino de Deus aqui na terra. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre Jesus, mas não tiveram o privilégio de preparar o caminho para o ministério de Jesus, de ver Jesus e o batizar. Assim sendo João Batista, fez o elo entre a Antiga Aliança com a Nova Aliança, por isso ele é o último profeta do AT, e o novo anunciador do Evangelho. O povo de Israel, porém, não acolheu Jesus entendendo que Ele não tinha as características de um rei poderoso. Eles não entenderam o valor do Reino dos céus. Neste Evangelho Jesus observa que maior ainda do que João Batista é todo aquele (a) que possui o reino dos céus. Deste modo, precisamos tomar consciência de que a maior riqueza que nós podemos alcançar é viver o reino de Deus desde já, apesar de sofrermos a violência da mentalidade do mundo que lhe é contraditória. O reino dos céus é conquistado justamente por aqueles (as) que são violentos (as), isto é, que se opõem ao modo de pensar e julgar pregado pelo mundo. O mundo em que vivemos nos ensina a pensar e agir completamente diferente do que prega o Evangelho de Jesus. Diante disso, podemos, então, fazer uma avaliação se já conquistamos de verdade o reino dos céus, examinando se os nossos pensamentos e ações estão ou não em conformidade com os valores evangélicos. Se estivermos seguindo a cartilha do mundo e pondo em prática o que ele nos orienta, somos covardes e ainda não conquistamos o reino dos céus. Precisamos ser os novos João Batistas. Ele foi o último profeta do Novo Testamento e veio com o mesmo espírito desbravador de Elias abrir para o povo um caminho de conversão e preparar este povo para ser batizado e aceitar a Salvação de Jesus. Portanto, somos também os profetas deste novo tempo e, como eles, fomos convocados a corajosamente bradar ao mundo que a Salvação vem do Senhor. – Você se considera um grande homem, uma grande mulher? – Você é uma pessoa firme e corajosa no enfrentamento dos “favores” que o mundo lhe tem oferecido? - Você tem dado exemplo, na sua casa e no mundo, de que o reino dos céus já está acontecendo na sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO