Evangelho de hoje (Mt 10, 7-15)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Em vosso caminho, anunciai: 'O Reino dos Céus está próximo'. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar! Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos; nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz; se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade, no dia do juízo.

Reflexão – “O reino de Deus está ao alcance de todos”

Assim como fez aos Seus discípulos, Jesus quer nos ensinar a compartilhar com os outros, todas as bênçãos que recebemos das Mãos Deus. Precisamos, pois anunciar que o reino de Deus está próximo. Muitas pessoas que possuem muito dinheiro e bens também são carentes porque não sabem apreciar as coisas simples e as acham enfadonhas. O reino de Deus está ao alcance de todos e consiste justamente, em que apreciemos as coisas simples do céu que estão ao redor de nós aqui na terra e para as quais nós não damos valor. Viver o reino de Deus é vivenciar a paz, o perdão, o amor e, principalmente levar esse modo de ser a quem não o conhece. Jesus nos manda fazer tudo para anunciar que o Seu reino está próximo, dando alento aos desanimados, carentes e necessitados. Entretanto, não devemos nos angustiar nem desanimar quando alguns não o aceitarem nem acreditarem que ele existe. Jesus nos manda ir em frente e não desistir, pois a nossa maior recompensa é justamente vivenciar o Seu reino, desde já. A certeza de que o reino está próximo nos anima a nunca desistir de testemunhá-Lo com a nossa vida cheia de bênçãos. - Você percebe as coisas simples que fazem parte do seu dia a dia? - Há diferença no seu humor quando o dia nasce chuvoso ou ensolarado? - Por qual motivo você tem dado graças a Deus?- Você tem compartilhado com os outros as graças que tem recebido? - Você já saiu de si para buscar alguém que precisa de paz? - Como você fala do reino de Deus para as pessoas?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO