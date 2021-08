Evangelho de hoje (Mc 9,2-10)

Naquele tempo: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: 'Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.' Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: 'Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz!' E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer 'ressuscitar dos mortos'.

Reflexão - “A intimidade com o Pai muda a nossa aparência.”

Ao se transfigurar diante de Pedro, Tiago e João, Jesus deu a eles oportunidade única de contemplarem a beleza do céu e ouvir a voz do próprio Pai que lhes apontava o Seu Filho amado. O relato da transfiguração de Jesus nos leva a deduzir que também somos convidados e escolhidos por Jesus para segui-Lo a um lugar à parte na montanha para ter uma experiência da glória do céu escutando o que Ele nos diz. As roupas brilhantes e brancas de Jesus representam a veste e a glória que Deus Pai quer destinar a todos nós os Seus filhos muito amados. Pedro, Tiago e

João, somos cada um de nós a quem Jesus também escolhe para ter com Ele uma experiência com o Amor do Pai pelo poder do Espírito Santo. Jesus transfigurado nos dá também o entendimento de que Deus nos prepara no Tabor, isto é, na oração e no recolhimento para que possamos depois descer do monte e enfrentar a luta da vida de uma maneira toda nova. Mesmo sendo homens e mulheres pecadores nós podemos ser transformados e ter a nossa alma e o nosso corpo purificados pelo poder do Espírito Santo. A intimidade com o Pai muda a nossa aparência. Na oração nós temos contato com o Pai e recebemos Dele as instruções para enfrentar os desafios da nossa vida. E é pela oração que podemos ter um conhecimento real de Deus e manter com Ele um diálogo como fez Jesus com Moisés e Elias. Subir a montanha é elevar o coração a Deus. Quando nós nos retiramos para um momento de oração o Pai também nos fala e revela algo sobre Jesus: “Esse é o meu filho amado,....Escutai-o!” Na oração, nós obedecemos ao Pai e escutamos a Jesus. – Você já subiu com Jesus ao Monte Tabor? – A sua oração pessoal o tem ajudado a se transfigurar diante de Jesus ou ver Jesus transfigurado diante de você? – Qual será a diferença entre as duas situações?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO