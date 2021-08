Evangelho de hoje (Mc 7, 1-8.14-15.21-23)

Naquele tempo: Os fariseus e alguns mestres da Lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da Lei perguntaram então a Jesus: 'Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos?' Jesus respondeu: 'Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: 'Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois, as doutrinas que ensinam são preceitos humanos'. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens'. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: 'Escutai todos e compreendei: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem'.

Reflexão – “Há regras que não se fundamentam no amor de Deus”

É de dentro do nosso coração que saem as impurezas, más intenções e toda a maldade que se exteriorizam por meio das nossas ações. Por isso, Jesus nos adverte para que não nos valorizemos a partir das aparências nem sejamos enganados (as) pela falsidade das palavras. Às vezes nós nos impressionamos com as pessoas que se apresentam irrepreensíveis, no vestir, no falar, no comportar-se, no entanto, debaixo de tudo isso há um espírito de maledicência, de julgamento, de orgulho. O mundo dita regras e etiquetas que desvirtuam completamente os pensamentos de Deus. O preceito de Deus é Amor e quantas vezes nós esquecemos isso para seguir as regras e as tradições que o mundo conservador nos prega! Isto, antes daquilo; fazer deste jeito e não do outro; apegamo-nos com coisas banais que não se fundamentam no amor de Deus e agimos “bem”, aos olhos do mundo, superficialmente, quando no nosso interior nada está bom, é só fachada. Jesus nos instrui a fazer tudo de coração e espírito contritos, com simplicidade e naturalidade. Até o louvor que sair da nossa boca deverá ter ressonância dentro do nosso coração, pois, do contrário, tudo que os nossos lábios entoarem será vão e desnecessário. Ao invés de mãos lavadas o nosso Deus prefere um coração limpo. – Você dá valor a formalidades e regras? – O que você fala é o mesmo que você pensa? Você dá muita importância à sua aparência e ao que as outras pessoas pensam de você? – Você tem um coração contrito?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO