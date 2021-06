Evangelho de hoje (Mc 4,26-34)

Naquele tempo: Jesus disse à multidão: 'O Reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto: primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou'. E Jesus continuou: 'Com que mais poderemos comparar o Reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O Reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra'. Jesus anunciava a Palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo.

Reflexão – “As características do reino de Deus”

Usando palavras bem simples Jesus nos explica como é que acontece o processo da nossa conversão. A semente é a Fé que por meio da Palavra de Deus vai sendo espalhada no nosso interior quando nós a ouvimos com atenção, quando nós a meditamos e abrimos o nosso coração para acolhê-la. Sem que nós notemos a semente do reino vai germinando e crescendo dentro de nós por obra do Espírito Santo. Nós apenas oferecemos a terra do nosso coração e o próprio Deus planta, rega e cultiva a nossa alma. Assim como na árvore aparecem primeiro, as folhas, depois a espiga e por fim os grãos, dentro de nós vão se manifestando as características que identificam que o reino de Deus já acontece na nossa vida. Isto é conversão e não ocorre de uma hora para outra. Exige tempo, maturação, abertura de coração, perseverança na oração, na meditação da Palavra e, principalmente, o desejar viver este reino aqui na terra. O reino de Deus é um estado de espírito! É um modo de ser de Deus e de pertencer a Ele depositando a nossa confiança e o nosso ideal nos Seus desígnios. Jesus passa, então, a ser o Senhor e Rei da nossa vida e a nossa maior motivação. As características do reino vão evoluindo em nós assim como o grão de mostarda que de pequenina semente se torna uma grande árvore que dá abrigo aos pássaros do céu. Estas características são visíveis por meio das nossas ações de generosidade, acolhimento, fraternidade, solidariedade e do saber relacionar-se bem com o próximo, perdoando, partilhando e compreendendo. – Você sente em si as características do reino de Deus? - Você tem observado as transformações que estão acontecendo em si? – Houve mudanças no seu temperamento? – Você tem crescido no processo de conversão?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO