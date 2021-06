Evangelho de hoje (Mc 12, 13-17)

Naquele tempo: As autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes, para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: 'Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas, com verdade, o caminho de Deus. Dize-nos: É lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não?' Jesus percebeu a hipocrisia deles, e respondeu: 'Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja.' Eles levaram a moeda, e Jesus perguntou: 'De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda?' Eles responderam: 'É de César.' Então Jesus disse: 'Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.' E eles ficaram admirados com Jesus.

Reflexão – “O que é de Deus é o Amor”

Precisamos estar atentos porque a duração da nossa vida é momentânea, no entanto, enquanto estivermos aqui teremos que cumprir as obrigações e não estamos isentos dos tributos do mundo, como nos fala Jesus no Evangelho de hoje: “Daí, pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. O que é de Deus é o Amor! Por isso, para sermos justos na terra precisamos estar quites com os encargos que o mundo nos cobra. Deus não olha as aparências, mas vê o nosso coração e sabe dos nossos propósitos quando pagamos os impostos aqui na terra. Seremos cobrados (as) também pelo que ficarmos devendo no mundo, pois, vivemos aqui na terra sob o olhar misericordioso e providente do Senhor. Cumprindo com a nossa obrigação aqui neste século teremos, no outro, a recompensa pela nossa fidelidade. Entretanto, uma coisa não nos tira da outra. Assim como cumprimos com os encargos que o mundo nos cobra para que sejamos justos diante de Deus, precisamos ter o Amor como moeda para cumprir com a nossa dívida no céu. Por isso, precisamos saldar a nossa dívida com os nossos irmãos e irmãs, segundo o mandamento do Senhor: “Amai-vos uns aos outros”. O mandamento de Deus é o Amor. Pagar imposto é um dever social, temporal, mas para Deus o nosso dever é amar e este é o nosso compromisso com o reino. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos (as). Somente assim seremos filhos e filhas justos (as), isto é, ajustados (as) ao Seu plano. - Como você tem encarado as obrigações sociais que o mundo impõe? – Você é uma pessoa justa neste aspecto? – Você tem vivido o mandamento do amor? – Você sabe que diante de Deus nós seremos também cobrados (as) pelos nossos deveres sociais aqui na terra?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO