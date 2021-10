Evangelho de hoje (Mc 10, 35-45)

Naquele tempo: Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: 'Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir'. Ele perguntou: 'O que quereis que eu vos faça?' Eles responderam: 'Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória!' Jesus então lhes disse: 'Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado?' Eles responderam: 'Podemos'. E ele lhes disse:'Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado'. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: 'Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas, entre vós, não deve ser assim: quem quiser ser grande, seja vosso servo; e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos'.

Reflexão – “A glória de Deus implica também em sofrimento e dificuldades”

Diante da ignorância dos filhos de Zebedeu, Tiago e João que pleiteavam lugar de honra na glória dos céus Jesus os instruiu com a verdade: “quem quiser ser grande seja vosso servo e quem quiser ser o primeiro seja o escravo de todos.” A nossa mentalidade humana nos leva também a ambicionar tudo de melhor num passe de mágica sem ônus e sem sacrifício, para alcançar o que almejamos. Jesus, então, na Sua sabedoria, abre os nossos olhos e nos mostra que a nossa caminhada para a glória do céu é uma via de mão só, mas depende também do irmão que caminha conosco. Caminhamos para encontrar a glória de Deus quando estamos a serviço dos nossos irmãos e não usurpamos o seu lugar. O irmão que vem ao nosso encontro para nos servir também está em busca da glória do céu. A glória de Deus implica também em sofrimento e dificuldades. Estar do lado de Jesus sugere também doação e serviço ao próximo. Da mesma forma precisamos nos deixar ser servido pelos nossos irmãos, porque, muitas vezes, pelo orgulho, não aceitamos a ajuda daquele que vem nos socorrer e não o acolhemos, pois achamos que só nós sabemos fazê-lo. A glória de Jesus se manifesta no coração de quem ama e sofre as consequências do amor. – Você se tem colocado a serviço do próximo? – Você aceita a ajuda de outras pessoas de boa vontade? - Você vive somente em função das suas "pré” ocupações ou se ocupa também com as necessidades de outras pessoas?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO